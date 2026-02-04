Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4140 i neznatno je promenjen u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 4. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.
Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,2091 i jači je za 0,2 odsto u odnosu na utorak. Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 14,6 odsto, a od početka godine jači je za 0,7 odsto.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši