Dinar je prema evru slabiji za 0,1 u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,2091 i jači je za 0,2 odsto u odnosu na utorak. Dinar je u odnosu na dolar jači za 0,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 14,6 odsto, a od početka godine jači je za 0,7 odsto.