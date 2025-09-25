Slušaj vest

Na Reditu, korisnik iz Bosne i Hercegovine tražio je savet o kupovini automobila do 6.000, maksimalno 6.500 evra. Automobil bi se koristio uglavnom za gradsku vožnju, povremena putovanja i samo nekoliko puta godišnje na auto-putu. Pošto je ponuda benzinskih automobila u ovom cenovnom rangu skromna, u užem izboru su se našla tri modela: Sitroen C4, Opel Astra i Hjundai i30.

Za Sitroen C4 iz 2016. godine napisao je da ima čak 300.000 kilometara, ali da se udobno vozi, da mu se sviđa enterijer, a ima dovoljno prostora za suprugu i njega. Međutim, primetio je malo rđe na vozačevim vratima i crnu mrlju u predelu turbine, što ga brine s obzirom na pređene kilometre. Motor je 1.6 dizel sa 73 kW, a oprema zadovoljava njegove potrebe.

Opel Astra 1.6 CDTI iz iste godine prešla je 250.000 kilometara, a autor je izjavio da se dobro ponaša na putu, posebno na obilaznici. Međutim, Opelov čuveni 1.6 motor sa lancem ga čini sumnjičavim jer je čuo da lanac ponekad može da pukne bez upozorenja, iako su ga vlasnici već menjali na 190.000 kilometara.

Dobra oprema

Oprema je dobra, osim što nema zadnje senzore, ali vozilo dolazi sa letnjim i zimskim gumama, tako da bi početni troškovi bili niski.

Treća opcija, Hjundai i30 iz 2012. sa 180.000 kilometara, jedini je benzinski motor u kombinaciji. „Zvuk i rad motora su nebo i zemlja u poređenju sa druga dva“, napisao je autor, dodajući da mu se sviđa kompletna oprema, ali ga zbunjuje činjenica da je automobil niži od karavana na koje je navikao.

Komentatori su brzo ponudili svoja rešenja. Jedan je primetio: „C4 može da pređe i do 500 hiljada ako se dobro održava. Opelu će uskoro biti potreban servis turbine, popravka ventila, a lanac zavisi od vožnje. Hjundaijev benzinski motor ima najslabiji kvalitet kabine i najviše će trošiti.“

Još jedan ljubitelj limenih ljubimaca smatra da je Hjundai najbolja kupovina: „Samo proverite da li volan zaglavljuje, ta generacija je imala problem sa električnim servo upravljačem. Ako je vožnja glatka, ne morate da razmišljate o tome ako birate samo između te tri.“

"Proširite malo pretragu"

Jedan momak se takođe uključio i objasnio da problem sa Astrom nije toliko lanac koliko plastični klipovi koji mogu da puknu: „Važno je da ih promenite, postoje i rezervni od aluminijuma. A uvek možete nadograditi zadnje senzore kamerom.“

Neki su mu predložili da proširi pretragu automobila, pa je korisnik napisao:

„Pogledajte šta Reno nudi sa 1.5 dizelom. U Bosni i Hercegovini, dizel je kralj, iako nema mnogo smisla za grad. Pogledao bih Hjundai, ali sve što je polovno za taj novac je lutrija.“

Zaključak diskusije je bio da Hjundai, uprkos većoj potrošnji u gradu, donosi najbolji kompromis između stanja vozila, kilometraže i cene, dok su Sitroen i Opel prihvatljivi samo ako su dobro održavani i prodaju se mnogo povoljnije. Većina se slaže da, za ovu vrstu budžeta, odlučujući faktor postaje specifično stanje primerka, a ne samo marka i model.