Proces uzgoja počinje pažljivim odabirom sadnica, koje se sade u hranljivo zemljište i stavljaju u plastenike kako bi se zaštitile od lošeg vremena i štetočina. Poljoprivrednici često angažuju pčele da oprašivaju mango, kako bi plodovi manga bili što veći.

Par manga iz prefekture Mijazaki, koji su prodati na japanskoj aukciji pre dve godine, koštao je oko 3.500 evra, odnosno 600 hiljada jena. Poznati po svom vrhunskom kvalitetu i izuzetnom ukusu, ovo sočno voće se često naziva jajetom sunca, zbog svoje posebne boje i savršene kore bez mrlja.

Mango iz Mijazakija je stvar prestiža i predmet želje bogatih, i iako na aukcijama mogu dostići lude cifre, mogu se naći u ekskluzivnim prodavnicama po cenama od 30 evra.

Zašto je tako skup?

Jaje sunca se bere svake godine u prefekturi Mijazaki između aprila i avgusta. Za razliku od žutih manga uobičajenih u jugoistočnoj Aziji, mango iz Mijazakija ima crvenu koru, sličnu jabuci. Da bi postao simbol prestiža, voće se uzgaja korišćenjem posebnih poljoprivrednih tehnika i podleže strogim merama kvaliteta.

Najskuplji mango na svetu nema dugu tradiciju. Istorija uzgoja manga u Mijazakiju je relativno nova – počela je tek 1980-ih. Područje je nadaleko poznato po proizvodnji voća, zahvaljujući blagoj klimi, obilnoj sunčevoj svetlosti i idealnim padavinama, što ga čini savršenim za uzgoj kumkvata, ličija i manga.

Kako se proizvodi?

Uspešan uzgoj zahteva i druge uslove – stabilnu temperaturu u plasteniku, puno ventilacije i optimalnu vlažnost. Svaki mango mora da dobije pravu količinu sunčeve svetlosti da bi razvio svoju crvenu boju i slatki ukus, a drveće se redovno orezuje, đubri i zaliva. Nakon berbe, voće se pažljivo pakuje i transportuje na tržište, uz stroge mere kontrole kvaliteta.

Tokom celog procesa, pažnja posvećena detaljima je ključ stvaranja najboljeg manga Mijazaki, koji ima izuzetno kremastu teksturu, mirisnu aromu i izuzetno sočnu pulpu.

Visok sadržaj šećera, zauzvrat, daje mu neverovatno sladak i bogat ukus. Iako su svi podložni strogoj kontroli, samo najbolji primerci dobijaju titulu taijo no tamago (jaje sunca) i prodaju se na aukciji na veleprodajnoj pijaci Mijazaki svakog aprila. Ovo izvrsno voće se često kupuje kao poklon i deo je japanske luksuzne kulture darivanja voća kolegama, šefovima, klijentima, prijateljima i porodici, piše Punkufer.

Običaj darivanja voća potiče iz šintoističkih i budističkih praksi koje zahtevaju prinošenje prinosa, kako kućnim oltarima (bucudan), tako i bogovima na festivalima. Zbog velike potražnje i ograničene dostupnosti, sunčevo jaje je teško nabaviti van Japana, a troškovi isporuke, carine i porezi dodatno povećavaju cenu.