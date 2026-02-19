Slušaj vest

- Veoma konstruktivan sastanak sa zamenikom ministra poljoprivrede Uzbekistana, gospodinom Kahramonom Juldaševim. Fokus razgovora bio je na povećanju spoljnotrgovinske razmene između Republike Srbije i Republike Uzbekistan, kao i za podsticanje novih investicija. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da otvaramo nova tržišta i gradimo ekonomska partnerstva i saradnju - rekla je Mesarović.

Sadržajan sastanak sa zamenikom predsednika Privredne komore Republike Uzbekistan, bio je, kkao je rekla Mesarović, usmeren na jačanje ekonomske saradnje i direktno povezivanje naših privrednika.

-Razgovarali smo o pokretanju zajedničkih projekata i povećanju trgovinske razmene između Srbije i Uzbekistana, uz jasan cilj - konkretni rezultati i održiv rast ekonomske saradnje.

