- Veoma konstruktivan sastanak sa zamenikom ministra poljoprivrede Uzbekistana, gospodinom Kahramonom Juldaševim. Fokus razgovora bio je na povećanju spoljnotrgovinske razmene između Republike Srbije i Republike Uzbekistan, kao i za podsticanje novih investicija. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vlade i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da otvaramo nova tržišta i gradimo ekonomska partnerstva i saradnju - rekla je Mesarović.