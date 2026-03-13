Čuveni američki humanitarac za Kurir: Svi su mi govorili da moram u Beograd, sad mi je jasno i zašto
U susret EXPO-u koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu, danas je u Ložionici održan prvi međunarodni poslovni skup kongresne industrije "Try Before you Buy - Belgrade" by Conventa, koji je okupio vodeće profesionalce iz industrije poslovnih događaja, turizma i korporativnog sektora iz regiona i Evrope.
Konferencija je bila posvećena uticaju velikih globalnih manifestacija, poput Olimpijskih igara i predstojeće međunarodne Specijalizovane izložbe “EXPO 2027 Beograd” na lokalni ekosistem, život i razvojne potencijale gradova domaćina.
- Tokom protekle dve decenije, Beograd postao jedan od najaktivnijih centara za organizaciju događaja u jugoistočnoj Evropi, sa periodima rasta koji su dostizali gotovo 18 odsto godišnje. U proseku, Beograd već sada godišnje organizuje oko 500 nacionalnih i međunarodnih poslovnih skupova, koji generišu približno 30 miliona evra direktnih prihoda od kongresne industrije. “TBYB Belgrade” by Conventa pozicionira Beograd i novootvorenu Ložionicu, jedinstven centar za inovacije, ne samo kao izuzetnu destinaciju kongresne turističke industrije, već kao dinamičan prostor u kome se biznis, kultura i kreativnost prirodno prepliću - rekla je Ana Ilić, direktorka Ložionice.
Goražd Čad, suosnivač Convente koja postoji već 18 godina, rekao je za Biznis Kurir da je ovo prvi od tri događaja koja će narednih godina biti organizovani u Beogradu.
- Privreda je prepoznala važnost ovakvih događa što je izuzetno dobro. Za nas u Sloveniji koji se bavimo ovim poslom EXPO u Beogradu će biti najveći događaj u ovom delu Evrope posle Olimpijskih igara u Sarajevu. To će biti velika prilika za sve nas u regionu koji se bavimo ovim poslom,ali pre svega prilika za promociju Beograda i Srbije. Iako Slovenija još uvek nije potvrdila učešće na EXPO - a, a ja sam siguran da ćemo doći, mogu vam reći da ćete naredne godine sigurno imati ogroman broj posetilaca iz Slovenije. Volimo da dolazimo u Beograd i zbog EXPO-a će broj posetilaca biti još veći. Što se tiče posla verujem da će EXPO u Beogradu biti sjajna prilika i za nas - rekao je Čad, koji živi i radi u Ljubljani.
Specijalni gost manifestacije bio je i Džoš Stinton jedan od najaktuelnijih motivacionih govornika koji radi sa organizacijama i velikim timovima na unapređenju liderstva, saradnje i timskih performansi. On je sa učesnicima podelio svoje iskustvo u radu sa timovima na ceremonijama otvaranja Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2026. gde je radio sa više od 1.100 zaposlenih, volontera i olimpijskih sportista.
U razgovoru za Biznis Kurir Stinton, koji je prvi put u Beogradu, nije krio oduševljenje našim gradom.
- Veoma sam inspirisan celokupnim ambijentom i načinom na koji je grad oblikovan. Odseo sam u prelepom hotelu Metropol Palace, pa sam imao priliku da prošetam krovnom terasom i odatle vidim ceo grad. Sve to izgleda kao umetnost, način na koji se arhitektura i kultura prepliću, i kako se istorija kroz vreme nadovezuje sama na sebe, zaista je fascinantano. Možete da vidite kako se iz prelepog starog dela grada prelazi pravo u nove, moderne delove grada, posebno uz reku. Beograd mi deluje kao grad koji ne otkriva sve odmah. Potrebno je da provedete vreme ovde, da ga polako upoznajete, i tek tada počinje da se otkriva u potpunosti. Usput možete mnogo da naučite o njemu. A ja volim upravo takve gradove - kazao je on.
Da li je Beograd drugačiji od onoga što ste očekivali pre dolaska?
- Možda je mnogo sunčaniji nego što sam očekivao. I pre dolaska sam čuo mnogo lepih stvari o Beogradu. Već neko vreme sam u kontaktu sa organizatorima ovog događaja i oni su mi stalno govorili: "Moraš da dođeš u Beograd, moraš da dođeš u Beograd.“ Pošto nikada ranije nisam bio u Srbiji, imao sam velika očekivanja, ali moram da kažem da je čak i bolje nego što sam zamišljao. Jedino mi je žao što se već večeras vraćam kući - dodao je Džoš.
Stinton je rođen u Koloradu, deo života je proveo u Australiji, a sada sa svojom devojkom s kojom očekuje prvo dete živi u Norveškoj. Nedavno je dobio norveško državljanstvo i pasoš.
- Veoma ponosan jer sam prošle nedelje dobio svoj prvi norveški pasoš. Sada sam i norveški i američki državljanin. Kada sam juče sleteo na beogradski aerodrom umesto da koristim automatsku kontrolu pasoša namerno sam otišao na šalter i zamolio da mi udare pečat. Tako da je prvi pečat u mom novom pasošu upravo srpski. Veoma sam ponosan na to - rekao je uz osmeh on.
Šta je fokus vaše prezentacije?
- Veoma sam ponosan što sam bio deo velikih projekata širom sveta, poput Zimskih olimpijskih igara i mnogih drugih programa. Takođe dosta radim sa humanitarnim organizacijama koje pomažu deci. Kroz sve te projekte naučio sam mnogo zanimljivih stvari o tome kako pronaći ljudskost u timovima koji postižu vrhunske rezultate. Drugim rečima, kako uspešni timovi mogu da ostanu pre svega ljudi. O tome imam nekoliko snažnih i važnih poruka koje želim da podelim sa vama - rekao je.
Stinton je poznat kao motivacioni govornik, ali i ljude najviše motiviše upravo ličnim primerom. Pristaje na ekstremne izazove koje koristi da pokaže kako ljudi mogu da pomeraju granice sopstvenih mogućnosti, a sve u humanitarne svrhe. Proslavio se vožnjom bicikla preko Atlantika. Bicikl je bio specijalno konstruisan i montiran na palubi jedrilice, vozio je u proseku 10 sati dnevno tokom dve nedelje, a prikupljeni novac je donirao fondaciji koja pomaže deci kojoj je potrebna medicinska pomoć.U Japanu je prešao 2.100 km na ručnom biciklu (vozi se rukama, a ne nogama) kako bi pomogao organizaciji koja pomaže mentalno zdravlje dece pogođene katastrofama u regionu Tohoku posle zemljotresa i cunamija 2011.Sve ovo je samo deo onoga što je Džoš radio za najmlađe širom sveta.
Poznati ste po humanitarnom radu naročito kada su u pitanju deca. Da li planirate neki novi projekat?
- Moj deda je često govorio: "Ako možeš nekome da pomogneš, to nije prilika to je odgovornost.“ Moja porodica je oduvek živela po tom principu. Posebno sam posvećen projektima koji pomažu deci. Za mesec dana imaću i svoje dete, ali verujem da je najbolji način da pomognemo sebi kao ljudima, ali i čitavom čovečanstvu, da zaštitimo decu i damo im budućnost kakvu zaslužuju i mogućnost izbora.
Da, imam mnogo projekata u toku, posebno onih koji se bave zaštitom, obrazovanjem i podrškom deci - istakao je Stinton.
Poznati ste kao motivacioni govornik, koji je vaš glavni savet ljudima pre nego što izađu na veliku scenu?
- Zabavite se. Vrlo lako počnemo previše da razmišljamo - da li sam zapamtio sve što treba, da li mi je košulja u redu, da li je sve savršeno… A zapravo, to nije važno. Najvažnije je da uživate u trenutku. Na kraju dana, kada se ljudi okupe, žele da uživaju. Zato pomozite publici da se zabavi uz vašu poruku, bez obzira o čemu govorite. Možete govoriti o ekonomiji, o avanturama
ili bilo kojoj drugoj temi, ali ako to radite sa energijom i uživanjem, ljudi će se mnogo lakše povezati sa vama - poručio je Džoš Stinton.
Biznis Kurir