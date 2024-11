Slušaj vest

Kamate na stambene kredite u 2025. godini biće niže od pet odsto, na koliko ih je maksimalno ograničila NBS u predlogu izmena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, jer će pad inflacije i opšti trend nižih kamatnih stopa u svetu i tržišna utakmica terati banke da odobravaju ove vrste kredita po nižim kamatnim stopama, smatraju sagovornici Kurir Biznisa.

Ako poslanici Skupštine Srbije usvoje predložene izmene kamatne stope za stambene kredite biće ograničene na maksimum pet odsto, i to do kraja 2026. što će važiti kako za postojeće dužnike, tako i za građane koji će uzimati stambene kredite do 31. decembra 2025. godine.

Međutim, kako smatraju naši sagovornici građani koji budu želeli da se skuće u toku naredne godine moći će da računaju da će stambeni kredit moći da podignu po kamatama stopama nižim od pet odsto.

- Usled pada kamatnih stopa u Evropi i kod nas, realno je očekivati da će u skladu sa tim, banke u Srbiji ponuditi stambene kredite sa nižim kamatama od maksimalnih. To je u značajnoj meri posledica promene monetarne politike Evropske centralne banke i opšteg trenda nižih kamata u svetu usled pada inflacije. Verovatno će se taj trend nastaviti i u 2026. ali je još uvek prerano to sa sigurnošću tvrditi jer to zavisi od niza drugih globalnih okolnosti - kaže Mališa Đukić profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

On objašnjava za Kurir Biznis da je, u skladu sa direktivom EU, cilj ograničenja kamatnih stopa na stambene kredite na maksimalno pet odsto da se u uslovima ekstremno brzog rasta, što je zabeleženo u proteklih 20 ili 30 godina, spreči prekomerno zaduživanje, odnosno gubitak sposobnosti građana da servisiraju dugove.

- Nije ideja da se kamatna stopa odredi propisom, pa da se banke prema tome upravljaju, nego da se u periodima naglog rasta, što se može desiti ponovo u narednih 10 do 20 godina, ograniči rast rata kredita. To je ideja, da građani uprkos rastu kamata budu sposobni da otplaćuju kredit. U periodima kada one blago variraju i u periodima kada padaju ponude banaka za stambene kredite se formiraju u skladu sa tržišnim kamatnim stopama i pod pritiskom konkurencije. Tako da ovaj predlog propisa izmene i dopune zakona u delu koji se tiče stambenih kredita će dati rezultate onda kada stope na tržištu budu naglo rasle. Do tada će se one formirati u skladu sa ponudom i potražnjom na tržištu - ističe Đukić.

S druge strane, ima i onih koji ne polažu mnogo nade u to da će banke same sniziti kamatne stope na stambene kredite dok god građani to ne zatraže.