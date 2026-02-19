Slušaj vest

On nije samo birokrata, on je "intelektualni arhitekta" novog američkog protekcionizma. Grir donosi disciplinu i strateško razmišljanje koje je retko u Vašingtonu. Njegov put je specifičan spoj tradicije, vojske i elitnog obrazovanja:

Vojna čvrstina (JAG Corps): Kao advokat u Američkom ratnom vazduhoplovstvu (Air Force), služio je u Iraku. Tamo nije samo rešavao pravna pitanja, već je upravljao sistemom vojne pravde u ratnoj zoni. Taj "borbeni mentalitet" preneo je u trgovinske pregovore – on trgovinu ne vidi kao saradnju, već kao polje nacionalne bezbednosti.

Foto: Evan Vucci/AP

Mormonski koreni i globalni vidici: Diplomirao je na mormonskom univerzitetu Brigham Young, a dve godine je proveo na misiji u Belgiji. Tečno govori francuski i studirao je na prestižnim pariskim univerzitetima (Sciences Po i Sorbona). Paradoksalno, čovek koji najbolje poznaje evropski sistem je onaj koji je najspremniji da ga ekonomski uzdrma.

Lajthajzerov "učenik": Bio je šef kabineta Roberta Lajthajzera (ključnog čoveka iz prvog Trampovog mandata). Grir je naučio kako da koristi "Sekciju 301" (zakon koji dozvoljava SAD da jednostrano uvedu tarife) kao niko pre njega. On veruje da je "slobodna trgovina" bila prevara koja je uništila američku srednju klasu.

Kako Grir utiče na Srbiju

Za razliku od Kine, Srbija i Balkan nisu direktna meta, ali će se naći u "unakrsnoj vatri" opštih tarifa koje Grir planira (predviđa se univerzalna tarifa od 10% do 20% na sav uvoz).

Čelik i aluminijum (Smederevo i okolina): Grir je opsednut zaštitom američke teške industrije. Proizvodi iz železare u Smederevu (HBIS Group) mogli bi se suočiti sa dodatnim nametima, jer Grir ne gleda samo odakle proizvod dolazi, već i ko je vlasnik (kineski kapital u Srbiji je za njega "crvena marama").

Foto: Dragana Udovičić

Poljoprivreda i prehrambena industrija: Srbija izvozi smrznuto voće (maline, kupine) i konditorske proizvode u SAD. Grir zagovara "recipročne tarife". Ako Srbija ima bilo kakve barijere za američke proizvode, on će insistirati na istim takvim barijerama za srpsku malinu ili čokoladu.

Namenska industrija (Oružje i municija): Srbija je značajan izvoznik civilnog naoružanja i municije u SAD. Grir ovaj sektor posmatra kroz prizmu nacionalne bezbednosti. On bi mogao da traži da se ovi lanci snabdevanja strože kontrolišu ili da se favorizuju isključivo NATO saveznici, što bi srpsku namensku industriju stavilo u težak položaj.

IT sektor i autodelovi: Mnoge firme u Srbiji rade softver ili komponente za američke i evropske gigante. Ako SAD uvedu tarife na evropske automobile (Nemačku), to će se direktno osetiti na fabrikama u Srbiji koje proizvode kablove, gume i elektroniku za te automobile.

Kako "preživeti" Grira?

Džejmison Grir nije čovek koji se može odobrovoljiti diplomatskim osmesima. On priznaje samo dve stvari: reciprocitet i direktne investicije.

Foto: AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Zemlje koje žele da izbegnu njegove tarife moraće ili da pokažu da su im tržišta potpuno otvorena za američku robu (bez ikakvih prednosti za Kinu ili EU), ili da ubede svoje kompanije da otvore bar mali deo proizvodnje na tlu SAD.

Grir veruje da je era globalizacije završena. U njegovom svetu, trgovina je alat za jačanje Amerike, a svaka druga zemlja, uključujući i one na Balkanu, moraće da dokaže zašto zaslužuje pristup američkom potrošaču.