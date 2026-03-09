Najizazovniji deo će biti radovi na fasadi kule, mada se zadržava postojeći arhitektonski izraz. Fasada će biti zamenjena specijalnim omotačem koji stvara utisak staklene zavese zida s brisolejima kao pretfasadnim elementima koji služe za smanjenje spoljašnjeg uticaja sunca i efikasno štite od pregrevanja i UV zračenja, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

S bočnih strana će brisoleji davati efekat reljefisane površine sa istaknutim krugovima koji aludiraju na kružni tok Slavija, koji je najdominantniji urbanistički element okruženja. S frontalnih strana (uže strane kule) biće postavljeni brisoleji s rasvetom, kojima se stvara dodatni kvalitet objekta.