Ikona Beograda dobija novo lice: Sobe u hotelu "Slavija" izdavaće se na mesec dana, a evo kako će izgledati
Ako ste ovih dana prolazili beogradskom Slavijom, sigurno ste primetili skelama opasanu zgradu čuvenog hotela "Slavija". Smešten u srcu Beograda, godinama je bio jedan je od glavnih orijentira srpske prestonice. Posle decenija propadanja sada se ubrzano renovira kako bi u punom sjaju dočekao posetioce specijalizovane izložbe Ekspo, koja se održava 2027. u srpskoj prestonici.
Stari prozori su uglavnom uklonjeni, radi se spolja i iznutra, a sudeći prema planovima i idejnom rešenju, renovirani hotel "Slavija" će nadmašiti slične objekte u Beogradu.
Prodat za nepunih 25 miliona evra
Podsećamo, hotel "Slavija" je prodat 2024. godine za 24,9 miliona evra kompaniji "Matijević", ali to je bio tek prvi korak. Decenije nebrige ostavile su traga na objektu koji je davne 1962. godine, kada je izgrađen, bio ponos beogradskog hotelijerstva, pa se sada menjaju dotrajale instalacije i oprema, sve obloge i celokupan enterijer.
Najizazovniji deo će biti radovi na fasadi kule, mada se zadržava postojeći arhitektonski izraz. Fasada će biti zamenjena specijalnim omotačem koji stvara utisak staklene zavese zida s brisolejima kao pretfasadnim elementima koji služe za smanjenje spoljašnjeg uticaja sunca i efikasno štite od pregrevanja i UV zračenja, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.
S bočnih strana će brisoleji davati efekat reljefisane površine sa istaknutim krugovima koji aludiraju na kružni tok Slavija, koji je najdominantniji urbanistički element okruženja. S frontalnih strana (uže strane kule) biće postavljeni brisoleji s rasvetom, kojima se stvara dodatni kvalitet objekta.
Kako za Kurir priča Bojan Matijević, direktor za investicije "Matijević grupe", radovi na "Slavija luksu" trebalo bi da budu gotovi do maja, a zahvati na kuli do kraja 2026.
- Radovi na trećem objektu u sastavu hotela "Slavija" - blok A su u planu nakon završetka radova na "Luksu" i kuli, a time će vrednost investicije preći 25 miliona evra - rekao je on.
Kako se navodi u idejnom projektu, postojeći pregradni zidovi se uklanjaju i zamenjuju gipsanim, tako da neće biti dodatnog opterećenja na postojeću konstrukciju, a stara stolarija će biti kompletno zamenjena novom, koja je energetski efikasnija.
Restoran na sedmom spratu
Hotel "Slavija luks" zadržava koncept hotela, na etažama od jedan do šest, na kojima će se nalaziti 105 soba: dvokrevetnih, apartmana i za osobe sa invaliditetom. U prizemlju je ulazni hol s recepcijom i piano barom, dok će na sedmom spratu biti restoran s terasom.
- U decembru 2025. otpočelo se i s radovima na rekonstrukciji objekta kula. Imaće dve podrumske etaže, prizemlje, mezanin, tehničku etažu i 16 tipskih etaža s hotelskim sobama. Kapacitet hotela se smanjio skoro za duplo jer smo spajanjem po dve sobe u jednu dobili veće i komfornije apartmane. Projektovano rešenje predviđa 11 soba na etaži, što čini ukupno 176 soba. Sobe će se izdavati na mesec dana - kazao je Matijević.
176 apartmana imaće kula hotela "Slavija"
105 soba će biti u delu hotela "Slavija luks"
7. sprat hotela "Slavija luks" rezervisan je za restoran s terasom
Prema njegovim rečima, objekat će se razlikovati od drugih hotela i poslovnih zgrada u glavnom gradu po unapređenim energetskim karakteristikama, kvalitetu materijala i efikasnoj organizaciji prostora, kao i karakterističnom rešenju fasade kojim je očuvan vizuelni kontinuitet postojećeg objekta.
- Na oba objekta je posebna pažnja usmerena na poboljšanje energetske efikasnosti i ispunjenje svih protivpožarnih mera - naglasio je Bojan Matijević.
Hotel "Slavija" praktično je građen u etapama tokom 27 godina. Kao turistički objekat B kategorije sa dva podruma, prizemljem, međuspratom i 17 spratova sagrađen je 1962, potom je 1973. dograđen hotel "Slavija II" kao hotel A kategorije sa sedam spratova, a "Slavija III", poznata i kao "Slavija luks", izgrađena je 1989. godine s dva podruma, prizemljem i sedam spratova.
Priprema za Ekspo
Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije (HORES), rekao je za Kurir da Beograd ima značajne smeštajne kapacitete, ali da će Ekspo 2027 dovesti ogroman broj posetilaca, zbog čega je neophodno dodatno ulaganje u hotele, privatni smeštaj i ugostiteljsku infrastrukturu.
- Obnova hotela "Slavija" važan je deo priprema za Ekspo, jer Beograd mora da obezbedi dovoljan kapacitet kvalitetnog smeštaja u samom centru grada. Ovo je signal da se ugostiteljska infrastruktura modernizuje u skladu s međunarodnim standardima - rekao je Genov.