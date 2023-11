POZNATI SRPSKI MESAR OSTAO JEDINI U TRCI ZA "SLAVIJU": Ima 2 plana, a ovo prvo želi da uradi sa popularnim hotelom

Porodična kompanija Matijević, čiji je osnivač preduzetnik Petar Matijević, jedina je ostavila ponudu za kupovinu Hotela Slavija i pratećih objekata.

Kakvi će biti planovi za ovaj simbol Beograda posle sklopljenog posla?

U ovu imovinu inače ulaze hoteli Slavija i Slavija garni na istoimenom trgu u samom centru Beograda.

Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, rekao je da jeste pomalo iznaneđan što su jedini ostali u trci za ovaj hotel, ali da za njih svakako hotelijerstvo jeste budućnost. Prema njegovim rečima, dobre efekte ostiće i država.

"Efekat je pre svega za državu, država od toga nije imala ništa, a sada će imati rezlate jer će hotel da se proda, a s druge strane, mi ćemo da uložimo u taj hotel", naveo je Matijević.

Slavija ostaje hotel

Govoreći o daljim planovima, ističe da vrlo zaniteresovani da u posao krenu što pre:

"Sigurno je da ostaje hotel. Prvi plan, kada prođu procedure, odnosno kada ministarstvo odobri prodaju, i ukoliko dođe do transakcije, to ostaje poslovni objekat, odnosno hotel. Prvo što planiramo zatim da radimo jeste mali hotel, odnosno "Slavija lux" koji se može najbrže dovesti na nivo da ima minimum 4 zvezde, a za drugi, veći, plan je da se do 2027, ptopuno rekonstruiše i da ovaj simbol Beograda dovedemo u neko novo ruho", otkriva Matijević detalje planova.

foto: Nebojša Mandić

Inače, u nastavku procedure komisija Ministarstva privrede oceniće da li prihvata ili ne ponudu za privatizaciju jednog od najpoznatijih beogradskih hotela, koji je prošle godine obeležio 60. rođendan.

Ovo je drugi pokušaj Petra Matijevića da postane vlasnik vredne imovine hotelskog preduzeća koje do sada nijednom od početka procesa privatizacije pre 20 godina nije bilo ponuđeno ni na tenderu niti na javnoj aukciji.

Petar Matijević pokušao je da kupi hotel „Slavija Lux“ (danas „Slavija Garni“) 2018. godine u postupku koji je pokrenuo javni izvršitelj, ali je prodaja poništena pošto je Privredni sud u Beogradu utvrdio da prethodno mora da se pravosnažno odluči postoji li dug "Slavije" prema firmi Fil Šar.

Isplati li se ulagati u hotele u Srbiji?

Na pitanje da li je Beogradu uopšte potrebno novih hotela i zašto je dobro ulagati u taj sektor, kaže:

- Čujem da je bilo osam zainteresovanih, među kojima i stranih kompanija. Veovatno razmišljaju i o tome da li je Srbja dobra destinacija ili ne. Nama je Srbija najbolja destinacija, naročito što smo mi privrednici iz Srbije, i verovatno smo malo ušli i srecem u ovo ulganje.

Siguran sam da Srbija i Beograd postaju sve više interesantni za hotelijerstvo i za kongresni turizam. Mi smo već prisutni u tom biznisu, odnosno, imamo već hotel koji se pokazao kao dobra investicija, a verujemo i u nove projkete, poput najave za Expo. Beograd postaje središte regiona, mislimo da je interesantno ulgati u hotelski biznis", zaključuje Matijević.

