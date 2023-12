U HOTELU "SLAVIJA" MESEČNI NAJAM SOBE 400 € Poznati srpski mesar otkrio kakvi su sada planovi: Da li se ukida ova usluga?

Hotel Slavija osim za turiste, godinama je bio i dom studenata, sezonskih radnika, stranaca, provincijalaca...

Važilo je za njega da je to jedini hotel u kojem možete da živite u slučaju da ne nađete stan.

Naime, hotel je još 2008. godine počeo da izdaje oko 300 soba na mesečnom nivou. Osim lokacije koja je u centru grada, stanare je privlačila i cena koja i do nekoliko puta bila niža od stanova u Beogradu. Dodatno, gosti, odnosno stanari nisu imali dodatne troškove plaćanja računa i imali su besplatna sredstva za higijenu.

I tu nije bio kraj beneficijama. Restoran hotela davao je povoljnije cene za stanare. Pre korona epidemije, soba u ovom hotelu koštala je 24.600 dinara bez obroka.

Kasnije, a kada su krenule i da enormno rastu kirije, i ovaj hotel je poskupeo, pa je nudio mesečni najam jednokrevetne sobe po ceni od 400 evra, dok je dvokrevetna koštala skoro 500. Međutim, ko je želeo, mogao je i sa cimerom da deli ovaj trošak.

U ovu cenu uključeni su bili najam sobe od 20 kvadrata, režije, osiguranje, čišćenje i menjanje posteljine jednom nedeljno, a u sobama je obezbeđen i internet koji gosti ne plaćaju odvojeno.

Jedini problemi koji se javljaju su sitni kvarovi, ali oni ne moraju po nekoliko puta da se prijavljuju jer majstori odmah reaguju.

Zbog toga je u ovom hotelu vladala velika potražnja, a postojala je i lista čekanja. Zato se danas postavlja pitanje, da li će i dalje biti ova opcija usluge u hotelu?

"Hotel Slavija ostaje hotel"

Malo je verovatno, jer, kako je i rekao potencijalni novi vlasnik, vreme je da "Slavija" dobije novo ruho.

Podsetimo, porodična kompanija Matijević, čiji je osnivač preduzetnik Petar Matijević, jedina je ostavila ponudu za kupovinu Hotela Slavija i pratećih objekata.

Govoreći o daljim planovima, ističe da vrlo zainteresovani da u posao krenu što pre:

"Sigurno je da ostaje hotel. Prvi plan, kada prođu procedure, odnosno kada ministarstvo odobri prodaju, i ukoliko dođe do transakcije, to ostaje poslovni objekat, odnosno hotel. Prvo što planiramo zatim da radimo jeste mali hotel, odnosno "Slavija lux" koji se može najbrže dovesti na nivo da ima minimum 4 zvezde, a za drugi, veći, plan je da se do 2027, potpuno rekonstruiše i da ovaj simbol Beograda dovedemo u neko novo ruho", otkrio je ranije Matijević detalje planova.

(Kurir.rs/Blic)