Slušaj vest

Cene nafte premašile su danas na evropskim berzama 110 dolara po barelu zbog poremećaja u snabdevanju, prenosi Trejding ekonomiks. Na azijskim berzama situacija je još gora, a barel nafte se plaća 120 dolara. Zbog svega što se dešava na tržištu za danas je saznav hitan sastanak G-7 i Međunarodne agencije za energetiku.

Fjučersi sirove nafte WTI porasli su danas za čak 31 odsto, pre nego što su se vratili na trgovanje 13 odsto iznad 100 dolara po barelu, a zbog smanjenja proizvodnje od strane glavnih bliskoistočnih proizvođača nakon poremećaja u Ormuskom moreuzu.

Raniji skok označava najveći jednodnevni dobitak od aprila 2020. i najviši nivo cena od juna 2022. godine.

U Iraku je proizvodnja iz tri glavna južna naftna polja pala za 70 odsto, odnosno sa 4,3 miliona barela dnevno, koliko je proizvodila pre sukoba u Iranu, na 1,3 miliona barela dnevno.

Kuvajt, peti najveći proizvođač OPEC-a, takođe je u subotu počeo da smanjuje ​​proizvodnju i proglasio je "višu silu" (force majeure).

To je usledilo nakon smanjenja proizvodnje LNG-a iz Katara prošle nedelje, što je dodatno smanjilo globalnu ponudu.