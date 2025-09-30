Slušaj vest

Trasa brze saobraćajnice Požarevac-Veliko Gradište-Golubac napreduje prema planiranoj dinamici. Intenzivne aktivnosti duž cele trase preostale za izgradnju u dužini od 36 kilometara.

U toku su radovi na ugradnji kolovozne konstrukcije, na izgradnji objekata, kao i asfalterski radovi. U toku je ugradnja nasipa, gradi se potporni zid na 39. kilometru kod Velikog Gradišta, most i kružna raskrsnica, kao i most na jaruzi kod Golupca, kako je objavio na instagramu direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić koji je obišao ovu trasu, piše Dnevnik.

Brza saobraćajnica od Požarevca, preko velikog Gradišta do Golupca, ili Dunavski koridor, duga je 68 kilometara, a zimus je otvorena za saobraćaj prva deonica, 21 kilometar od mosta preko reke Jezava (na drugom kilometru od naplatne stanice Požarevac) do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 kilometara na trećoj deonici od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve, što ukupno iznosi 31,85 kilometra brze saobraćajnice.

Na ovoj brzoj saobraćajnici izgrađena su 52 mosta i nadvožnjaka, 5 petlji i 16 kružnih raskrsnica. Brza saobraćajnica projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat. Ukupna dužina brze saobraćajnice iznosi 67,94 kilometara. Izgradnjom Dunavskog koridora, povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se, kako se navodi, skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na sat i 20 minuta.

Navodi se da je brza saobraćajnica projektovana za računsku brzinu od 100 kilometara na sat. Na obe deonice, koje su puštena zimus u saobraćaj, u nasip je ukupno ugrađeno 1.378.407 kubnih metara materijala, 237.000 tona asfalta, 468.177 metara kubnih kamena, 2.675 tona čelika, 21.627 kubnih metara betona, 131 km elasto-odbojne ograde, 66 kilometara žičane ograde. Na deonici 3 pušteno je u saobraćaj deo trase od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve u dužini od 10,85 km trase. Na tom delu trase nalazi se šest objekata – dva mosta, dva nadvožnjaka i dva mosta-prolaza, a od kojih je najduži most preko reke Pek, dug 202 metara.

Ovo je projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje ekonomskih i privrednih oblasti, kako Republike Srbije kao celine, tako i razvoja lokalnih sredina i unapređenja potencijala cele Istočne Srbije.