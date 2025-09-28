Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija obeležila je Svetski dan turizma 27. septembar, na poseban i originalnan način - putovanjem iznenađenja za predstavnike medija. Tek kada su se novinari čekirali na aerodromu "Nikola Tesla" saznali da će sa Er Srbijom otputovati u Salcburg.

Turistički program u ovom popularnom austrijskom turustickom mestu Er Srbija je isplanirala do tančina: četiri dana u Salcburgu bila su ispunjena brojnim zanimljivim obilasci­ma i aktivnostima.

- Sa preko 80 destinacija sa kojima povezujemo Evropu, Severnu Ameriku i Aziju, povezujemo ljude širom celog sveta i različite kulture i stvaramo uspomene ljudima. Nismo samo prevozioci od tačke A do tačke B, već, kao što sam pomenula, mi stvaramo uspomene i trudimo se da razvijemo turizam ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu. Ovo je prvi put da sprovodimo ovu inicijativu i trudićemo se da postane praksa i da za naše drage prijatelje i predstavnike medija svake godine na ovaj dan to organizujemo - rekla je za viši menadžer marketinga i korporativnih poslova u Er Srbiji Bojana Knežević.

Ona je istakla da srpski avio-prevoznik ove godine beleži mnogo rekorda i dodala da su već krajem avgusta prevezli više od tri miliona putnika.

- Vrlo brzo ćemo moći da se pohvalimo i novim rekordom i već početkom novembra očekujemo četiri miliona putnika. Nedavno smo obeležili i desetogodišnjicu premium salona Er Srbije, tako da ove godine imamo mnogo značajnih datuma, mnogo rekorda, mnogo novih destinacija.

Mi smo ove godine otvorili čak šest destinacija kojima smo se pohvalili, tako da zaista imamo nove rekorde i širenje mreže destinacija, kao i nove avione u floti - naglasila je Kneževićeva.

1/12 Vidi galeriju Er Srbija obeležila svetski dan turizma na poseban način Foto: Kurir

Salcburg je pravi turistički grad, koji živi uglavnom od turizma. Najbrojniji gosti su Nemci, a zatim Holanđani i Amerikanci, kojima je Salcburg posebno zanimljiv zbog čuvenog filma "Moje pesme, koji snovi" sa Džuli Endrjuz.

I dok Evropljani u Salcburg dolaze zbog Volfganga Amadeusa Mocarta, muzičkog genija rođenog u tom gradu, američki turisti u ovom gradu obilaze dedstinacije na kojima je sniman holivudski film.

Salcburg (grad od samo 150.000 stanovnika) uglavnom ima dnevne turiste, oko 6,5 miliona dnevnih turista i oko 3,5 miliona noćenja.

Mocaritova rodna kuća ipak je najpoznatiji objekat i muzej u gradu.

- Privlači ih dobra hrana, kao i Mocartove kugle i dobro pivo. Turisti dolaze ovde i zbog prekrasne barokne arhitekture i crkava - rekao nam je Igor Biljan, turistički vodič.

Kada je reč o Mocartovovim kuglana, Biljan kaže i da većina ljudi ne zna da su one napravljene u Salcburgu za stogodišnjicu Mocartove smrti.

- Isto tako ne znaju koje su originalne Mocartove kugle, zato što su originalne uvek upakovane u srebrno-plavi staniol i kad ih uzmete u ruku, Mocart gleda udesno i unutra je uvek kugla marcipana, sa pistaćima, nugatom i mlečnom tamnom čokoladom. To je nešto što obavezno moramo pokazati, jer turisti to traže da kupe - rekao je on.

Salcburg je poznat i po dobrom pivu pošto ima jako dobre pivare, kao i po dobrim kolačima i koncertnim dvoranama

- Ljudi ovde dođu ili na kratke koncerte u toku dana ili na koncert Mocartove muzike u najstarijem zapisanom restoranu, koji je u Salcburgu, koji servira hranu i piće iz tog vremena - istakao je Biljan.

Svetski dan turizma obeležen je 27. septembra sa ciljem razvijanja svesti međunarodne zajednice o važnosti turizma i njegovih kulturnih, društvenih, političkih i ekonomskih vrednosti, a ovogodišnja glavna tema je "Turizam i održiva transformacija".

Međunarodni dan turizma obeležen je i u Srbiji manifestacijama, turističkim turama i edukativnim radionicama.