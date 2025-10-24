Slušaj vest

Samo tokom ovog vikenda, 25. i 26. oktobra, uz pomoć promo-koda HBDAY12JU, moguće je kupiti karte sa 26 odsto popusta na raspoložive tarife i to za više od 50 destinacija nacionalne avio–kompanije. Kupovina karata je dostupna putem zvaničnog sajta www.airserbia.com, mobilne aplikacije, Kontakt centra, kao i u poslovnicama Er Srbije u tržnom centru Galerija i Bulevaru
kralja Aleksandra 17.

Period realizacije putovanja koji je obuhvaćen ovom akcijom traje do 31. avgusta 2026. godine.

- Tokom ovih dvanaest godina smo izgradili mrežu destinacija koja povezuje ljude, kulture i kontinente. Ovaj rođendanski poklon je izraz zahvalnosti našim putnicima na poverenju koje nam ukazuju svih ovih godina i doprinosu uspesima koje smo ostvarili. Hvala što ste deo naše priče. Nastavićemo da letimo zajedno -  na krilima tradicije - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Promotivne cene karata su u ponudi za letove do Atine, Barselone, Firence, Istanbula, Kopenhagena, Larnake, Londona, Lisabona, Madrida, Malage, Mikonosa, Milana, Napulja, Nice, Palma de Majorke, Pariza, Rima, Rodosa, Sardinije, Valensije i mnogih drugih gradova iz mreže Er Srbije.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizNAKON VIŠE OD 30 GODINA DIREKTNIM LETOM ER SRBIJE DO TORONTA: Nova avio–linija od maja 2026. godine
Avion Air Serbia
InfoBiz"SVUDA U SVETU, KAO KOD KUĆE"! Akcija "Er Srbije": Prilika da po povoljnim cenama kupite karte za više od 80 destinacija širom planete
1004-air-serbia-4.jpg
InfoBiz"IMAMO 51,8 TONA ZLATA U REZERVI" Vučić najavio dobre vesti: I dalje ćemo da kupujemo zlato dok se ova situacija ne umiri u svetu! 2012. imali smo svega 15 tona
Screenshot 2025-10-05 212556.png
InfoBizVUČIĆ NAJAVIO NOVU LINIJU ER SRBIJE "Ovu mogućnost nemaju ni mnogo veće zemlje od nas!"
Screenshot 2025-10-05 221221.png