Samo tokom ovog vikenda, 25. i 26. oktobra, uz pomoć promo-koda HBDAY12JU, moguće je kupiti karte sa 26 odsto popusta na raspoložive tarife i to za više od 50 destinacija nacionalne avio–kompanije. Kupovina karata je dostupna putem zvaničnog sajta www.airserbia.com, mobilne aplikacije, Kontakt centra, kao i u poslovnicama Er Srbije u tržnom centru Galerija i Bulevaru

kralja Aleksandra 17.

Period realizacije putovanja koji je obuhvaćen ovom akcijom traje do 31. avgusta 2026. godine.

- Tokom ovih dvanaest godina smo izgradili mrežu destinacija koja povezuje ljude, kulture i kontinente. Ovaj rođendanski poklon je izraz zahvalnosti našim putnicima na poverenju koje nam ukazuju svih ovih godina i doprinosu uspesima koje smo ostvarili. Hvala što ste deo naše priče. Nastavićemo da letimo zajedno - na krilima tradicije - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.

Promotivne cene karata su u ponudi za letove do Atine, Barselone, Firence, Istanbula, Kopenhagena, Larnake, Londona, Lisabona, Madrida, Malage, Mikonosa, Milana, Napulja, Nice, Palma de Majorke, Pariza, Rima, Rodosa, Sardinije, Valensije i mnogih drugih gradova iz mreže Er Srbije.