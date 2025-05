U mnogim zanimanjima, beleži se poslednjih godina ozbiljan deficit radne snage i potreba za angažovanjem stranih radnika. Stručnjaci kažu da je takva situacija, udružena sa negativnom demografijom i odlivom radne snage iz Srbije dovela do suštinskih promena na tržištu rada. One se najpre uočavaju u porastu realnih zarada i poboljšanju pregovaračke moći zaposlenih u odnosu na poslodavce.

- Takva emigracija zajedno sa lošom demografijom, dovela je i u Srbiji i u zemljama centralne i istočne Evrope do naglog pada stope nezaposlenosti poslednjih godina. Uz to, manjak radne snage kojem smo svedoci svakodnevno, doveo je do toga da realne plate rastu brže od produktivnosti, kazao je on.