Ruma je dobila 80 miliona dinara za izgradnju vrtića u Hrtkovcima (nastavak finansiranja), koliko je i ukupno bilo predviđeno putem konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Pripremni radovi u sklopu uređenja parcele na kojoj će biti izgrađen vrtić, u Ulici Živojina Mišića, u Hrtkovcima, u pravcu prema Nikincima počeli su pre nekoliko sedmica. Prema projektu, vrtić će imati 1.157 kvadratnih metara neto površine i kapacitet za oko 100 mališana. Novi vrtić biće namenjen deci ne samo iz Hrtkovaca, već i iz okolnih sela, što će značajno rasteretiti postojeći objekat u Platičevu.