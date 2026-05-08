Milijarde dinara za vojvođanske opštine: Investicije za puteve, vodovod, vrtiće...
Uprava za Kapitalna ulaganja Vojvodine je kroz četiri konkursa nemenjenih lokalnim samoupravama, iz oblasti saobraćajne infrastrukture, razvoja sporta, vodosnabdevanja i zaštite voda, kao i predškolskog obrazovanja i vaspitanja izdvojila ukupno 2.269.000.000 dinara.
Najviše novca, 1.577.000.000 dinara, predviđeno je za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture kao podrška lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji treba da doprinesu razvoju i unapređenju saobraćaja.
Suština je da se obezbedi stabilno, sigurno i dugoročno odvijanja saobraćaja, poboljša bezbednost učesnika, podrži ruralni razvoj, stvore preduslovi za održivi društveni i ekonomski razvoj i smanje regionalne razlike. Novi Sad je putem tog javnog poziva dobio 57,2 miliona dinara za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Lazara Stojakovića, Šid 69 miliona dinara za izgradnja pristupnih saobraćajnica u radnoj zoni u Adaševcima, Novi Bečej 6,8 miliona za rehabilitacija Tiske ulice, odnosno za nastavak projekta izgradnje parkinga bazena.
Ruma je dobila 80 miliona dinara za izgradnju vrtića u Hrtkovcima (nastavak finansiranja), koliko je i ukupno bilo predviđeno putem konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Pripremni radovi u sklopu uređenja parcele na kojoj će biti izgrađen vrtić, u Ulici Živojina Mišića, u Hrtkovcima, u pravcu prema Nikincima počeli su pre nekoliko sedmica. Prema projektu, vrtić će imati 1.157 kvadratnih metara neto površine i kapacitet za oko 100 mališana. Novi vrtić biće namenjen deci ne samo iz Hrtkovaca, već i iz okolnih sela, što će značajno rasteretiti postojeći objekat u Platičevu.
Rumi je namenjeno 142, 5 miliona dinara za izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u blokovima 1-1 i 4-1-4 (nastavak finansiranja) i 240 miliona za rekonstrukcije Ulice Vladimira Nazora i to za prvu fazu koja podrazumeva izgradnju infrastrukture sa saobraćajnom signalizacijom i ozelenjavanjem. Sombor je dobio 37, 4 miliona dinara za rekonstrukciju raskrsnice na državnom putu prvog b reda broj 12 (ulica Apatinski put, Matije Gupca i Maksima Gorkog) u kružnu raskrsnicu, Srbobran oko 25 miliona dinara za rekonstrukciju raskrsnice na državnom putu prvog b reda broj 15 sa ulicama Cara Lazara i Dože Berđa, Bački Petrovac gotovo 11 miliona za rehabilitaciju Kulpinske ulice, Opovo 35,1 za rehabilitaciju ulice Ive Lole Ribara, Pančevo gotovo 100 miliona za rekonstrukciju raskrsnice Mihaila Obrenovića i Ilije Garašanina u kružnu raskrsnicu, Kikinda 70 miliona za rehabilitaciju ulica Stevana Sremca, Stevana Sinđelića, Vojvode Putnika i Vojvode Mišića, Kanjiža 83,7 dinara za deonice opštinskog puta 27-3 (od državnog puta prvog b reda 13 do ulice Šereš Geza u Martonošu).
Rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture
Senta je putem konkursa obezbedila 75 miliona za rekonstrukciju više ulica, Mali Iđoš oko 10 miliona za sanacija i ojačanje kolovozne konstrukcije u Ulici Široka, Pećinci 76,7 za prvu fazu izgradnje saobraćajnice u radnoj zoni Sibač. Za rehabilitacija saobraćajne infrastrukture Apatin je dobio 80 miliona, Beočin 130,7 miliona, Bela Crkva 34,6 miliona, Žitište 71 miliona, Subotica 120 miliona, a Irig za rekonstrukciju saobraćajnica trgova i prateće infrastrukture 48,3 miliona.
Za podršku u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda Uprava za kapitalna ulaganja je namenila lokalnim samoupravama ukupno 525 miliona dinara, kako bi se obezbedilo stabilno, sigurno i dugoročno snabdevanje vodom, zaštitio i poboljšao kvalitet vode, a ovog puta novac su dobili Novi Sad, Inđija, Sečanj, Irig i Bač. Najveću sumu dobila je Opština Bač - 308, 6 miliona dinara za izgradnju kanalizacione mreže u naseljima Vajska i Bođani.
Novi Sad je dobio 33,5 miliona dinara što će biti uloženo u izgradnja vodovoda i kanalizacije u Ulici Tome Maretića u Petrovaaradinu (nastavak finansiranj), Iđija će sa 95, 7 miliona dinara finansirati i izgradnju poveznog cevovoda Novi Karlovci - Krčedin (nastavak finansiranja), Sečanj će sanirati kanalizacionu mrežu za šta je putemn konkursa izdvojeno 35, 4, a Irig će 51,8 uložiti za izgradnju kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Vrdnik (nastavak finansiranja).
Dogradnja tribina na stadionu u Pančevu
Za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta, uključujući i školski sport, Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila je 87 miliona dinara. Čitava suma dodeljena je Gradu Pančevu za dogradnju i rekonstrukciju tribina na fudbalskom stadionu superligaša FK "Železničar" SRC "Mladost" (nastavak finansiranja).
Ovom investicijom kapacitet stadiona će biti povećan sa sa 2.155 na 2.967 mesta, i uz to će se dodatno urediti sadržaj koji je neophodan za kvalitetnije funkcionisanje samog objekta. Inače Pančevo ulaže u unapređenje fudbalskog stadiona, pa su u prethodnom periodu realizovani značajni radovi, poput postavljanja veštačke trave, dograđivanja tribine, izgradnje VIP loža i reflektora koji omogućavaju odigravanje utakmica u večernjim terminima.
Kako su naveli iz Grada zbog velikog interesovanja gledalaca pojavio se problem nedovoljnog broja mesta za sedenje. Osim toga, usled tehnološkog napretka i unapređenja fudbalskih pravila, ukazala se potreba za obezbeđivanjem adekvatnog prostora za "VAR sobu“, što će biti rešeno rekonstrukcijom zapadne tribine.
