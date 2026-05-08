Stadion kapaciteta 10.000 mesta, sa sadržajima posebno osmišljenim za žene u fudbalu, mogao bi da postavi nove standarde kada je reč o inkluzivnim sportskim objektima.

Londonski arhitektonski studio KSS izradio je projekat stadiona za ženski tim fudbalskog kluba Brighton & Hove Albion Women, koji nastupa u Women's Super League. Klub je nedavno saopštio da zajedno sa KSS-om radi na podnošenju zahteva za izgradnju novog stadiona sa 10.000 sedišta, koji bi bio smešten pored stadiona Ameks.

Prema planovima, stadion u Brajtonu trebalo bi da bude završen do 2030. godine. Ukoliko projekat bude realizovan, postaće prvi namenski stadion za ženski fudbal u Evropi i treći takav objekat na svetu, nakon CPKC Stadium i stadiona u Koloradu namenjenog klubu Denver Summit Football Club, koji je trenutno u izgradnji.

Sa planiranim minimalnim kapacitetom od 10.000 mesta, novi stadion postaće stalni dom ženskog tima Brajtona. Projekat studija KSS predviđa i most koji će povezivati novi objekat sa susednim stadionom Ameks, koji ima kapacitet od 31.876 mesta, kako bi se simbolično i funkcionalno povezali stadioni ženskog i muškog tima.

Svi sadržaji biće prilagođeni potrebama sportistkinja i njihovih navijača, uključujući svlačionice, prostore za oporavak i zone za druženje.

- Predugo su žene morale da se prilagođavaju objektima koji nisu projektovani imajući njih u vidu - izjavila je izvršna direktorka WSL-a Niki Duse.

- Sada će igračice, treneri, osoblje i navijači moći da dožive stadion projektovan iz njihove perspektive i da redefinišu kako inkluzivni, visokofunkcionalni prostori mogu da izgledaju za sve, jer kada projektujemo za žene, projektujemo bolje za sve.

Namenski stadion kao snažna poruka

Duse je ocenila da ovi planovi predstavljaju veliki trenutak za ženski fudbal.

- Ovo šalje snažnu poruku o posvećenosti, veri i vrednosti koje postoje u ženskom sportu i predstavlja veliki trenutak za tim, navijače i širu sportsku zajednicu.

Kroz izgradnju posebnog stadiona za žene, klub želi da dodatno istakne identitet ženskog tima, poveća posećenost utakmica i pruži dodatni podsticaj rastu popularnosti ženskog fudbala.

Kako navodi, Brajton ovim projektom ne gradi samo stadion, već i društvo u kojem jednake prilike nisu cilj kome se teži, već nešto što se podrazumeva.

Prvi takav stadion u Evropi

- Mogućnost izgradnje stadiona po meri, namenjenog isključivo igračicama, stručnom osoblju i navijačima ženskog fudbala, izuzetno je uzbudljiva - rekla je Zoe Johnson, direktorka ženskog tima kluba iz Brajtona.

- Reč je o projektu koji je prvi takve vrste u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi, a jedan od svega tri u svetu, i koji će podstaći maštu svih aktera ženskog fudbala, ne samo ovde već i na globalnom nivou - zaključila je ona.