Poslovi koji obično zahtevaju srednju školu, njen ekvivalent ili obrazovanje bez diplome, mogu pružiti značajne prilike za karijeru, posebno u sektorima kao što su građevinarstvo, zaštitne službe i tehničko održavanje.

Analize Biznis insajdera-a, zasnovane na podacima američkog Biroa za radnu statistiku (Bureau of Labor Statistics), uzimaju u obzir medijalnu godišnju zaradu i očekivani rast zaposlenosti od 2024. do 2034. godine.

Dobro plaćeni poslovi, a ne zahtevaju fakultetsku diplomu

Među najboljim poslovima koji ne zahtevaju fakultetsku diplomu, ali nude visoke plate i rastuće šanse za zaposlenje, izdvajaju se poslovi u građevinarstvu i video nadzoru. Prvi linijski nadzornici građevinskih i rudarskih radnika predvode listu sa prosečnom godišnjom platom od oko 78.690 dolara (65.587,10 evra) i očekivanim rastom zaposlenosti od 49.000 u narednoj deceniji. Policajci i šerifi slede sa zaradom od 76.290 dolara i rastom od 22.000 radnih mesta, dok prvi linijski nadzornici mehaničara, instalatera i popravljača zarađuju oko 78.300 dolara uz rast od 19.100 radnih mesta.

Još jedan posao sa visokim primanjima i srednjom školom kao tipičnim obrazovanjem su menadžeri za transport, skladištenje i distribuciju, sa prosekom od 102.010 dolara i rastom od 13.100 novih pozicija.

U oblasti elektroenergetike i tehničkog održavanja takođe se nalaze vrlo traženi poslovi. Električari i popravljači elektroenergetskih dalekovoda zarađuju oko 92.560 dolara, a predviđa se rast od 8.400 radnih mesta. Prvi linijski nadzornici policajaca i detektiva imaju prosečnu platu od 105.980 dolara i očekuje se rast od 4.600 novih pozicija, dok mehaničari i tehničari za održavanje aviona zarađuju oko 78.680 dolara uz rast od 5.600 radnih mesta. Prvi linijski nadzornici vatrogasaca i radnika za prevenciju požara zarađuju 92.430 dolara i beleže rast od 3.400 pozicija.

Liftadžije na ceni

Konačno, u sektorima transporta, elektronike i avijacije nalaze se poslovi sa najvišim platama. Komercijalni piloti mogu očekivati prosečnu platu od 122.670 dolara uz rast od 2.800 novih radnih mesta, dok avio tehničari zarađuju 81.390 dolara i beleže rast od 1.700 pozicija.

Električari i elektronski popravljači u termoelektranama i podstanicama zarađuju 100.940 dolara uz rast od 1.300 radnih mesta, a instalateri i popravljači liftova i pokretnih stepenica predviđaju rast od 1.200 novih pozicija uz prosečnu platu od 106.580 dolara.

Poslovi koji kombinuju stabilnost, rast i dobre plate jasno pokazuju da čak i sa srednjom školom, radnici u SAD mogu graditi karijeru koja donosi finansijsku sigurnost i profesionalni napredak. Sektori kao što su građevinarstvo, zaštitne službe i tehničko održavanje pružaju najbolje šanse za one koji žele da uđu na tržište rada brzo, ali sa potencijalom da zarade značajne plate i napreduju u svojoj oblasti.