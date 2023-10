ZAVRŠENA REVITALIZACIJA HE "ĐERDAP 1": Snaga EPS veća za 100 zelenih megavata sa Dunava! (FOTO)

Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 1" je uspešno završena, u toku su primopredajna ispitivanja i najkasnije do polovine novembra očekuje se sinhronizacija i uključivanje u elektroenergetski sistem, saopštila je "Elektroprivreda Srbije".

Ovih dana pokrenuta je prva vrtnja poslednjeg revitalizovanog agregata A3 i "Đerdap 1" sa šest modernizovanih i jačih "mašina" spreman je da iskoristi potencijal Dunava.

- "Đerdap 1" je više od pet decenija ponos naše hidroenergetike i uspešno urađenom revitalizacijom biće to sigurno i narednih 30 do 40 godina. Dobili smo povećanu snagu, manji obim održavanja i višedecenijsku pouzdanost - rekao je Dušan Živković, v. d. generalnog direktora EPS, posle obilaska završenih radova.

Živković je istakao da je revitalizacijom HE "Đerdap 1" ukupna snaga njenih šest agregata povećana na 1.140 megavata, a povećanjem nominalne aktivne snage svakog agregata sa 171 na 190 megavata EPS je dobio jednu novu elektranu, snage oko 100 megavata.

- Nastavićemo revitalizacije u hidro sektoru i u narednom periodu, a najznačajniji projekti su modernizacija "Vlasinskih hidroelektrana", HE "Bistrica", "Potpeć" i "Đerdap 2". Značaj revitalizacije hidroelektrana EPS prepoznala je i Evropska Unija, koja je kroz program Western Balkan Investments Framework (WBIF) dodelila EPS-u bespovratna sredstva od 49 miliona evra za finansiranje četiri projekta obnovljivih izvora energije. Od toga, 16,1 milion evra namenjeno je za revitalizaciju "Vlasinskih hidroelektrana" - rekao je Živković.

Obilasku završenih radova na HE "Đerdap 1" prisustvovali su Vladan Živanović i Miodrag Ranković, članovi Nadzornog odbora EPS, kao i izvršni direktori.

HE "Đerdap 1", najveća hidroelektrana u sistemu EPS, proizvodi oko polovine ukupne električne energije iz hidro sektora EPS. Obimne radove na revitalizaciji HE "Đerdap 1" obavili su stručni timovi "Elektroprivrede Srbije", HE "Đerdap", stručnjaci domaćih naučnih institucija i ruske firme "Silovije mašini".

Agregat A3 zaustavljen je 1. septembra 2022, posle više od 51 godine rada. Najveći deo koji je montiran u jednom komadu na A3 je rotor glavnog generatora težine 610 tona i prečnika 14,15 metara. Radno kolo trubine sa šest lopatica težine 350 tona je najatraktivniji deo koji se montira u jednom komadu.

U svaki agregat ugrađeno je oko 40 kilometara energetskih i signalnih kablova. U revitalizovane agregate ugrađena je najmodernija oprema domaćih i svetskih proizvođača.

Glavni isporučilac opreme je ruska firma "Silovije mašini" iz Sankt Petersburga, a deo opreme revitalizovan je u domaćim fabrikama. Кoliki je ovo ogroman posao ilustruje podatak da je demontirano 1.300 tona rotirajuće i 950 tona statične opreme. Izvođači radova bili su radnici HE "Đerdap 1", "Goša montaže", "Đerdap usluga", ATB Sever iz Subotice, "Jadran", "Кolubara Metal" kao i stručnjaci instituta "Nikola Tesla", "Mihajlo Pupin", dok je kontrola metala poverena Institutu za ispitivanje materijala iz Beograda.

