Govoreći na otvaranju SAM Gala večeri, Mihailo Janković, predsednik SAM-a, naglasio je značaj isticanja onih koji svoj rad i reputaciju temelje na pravim vrednostima:

Foto: Srpska asocijacija menadžera

„Godišnje nagrade su važne jer nas one podsećaju da i u složenim tržišnim okolnostima, postoje ljudi i organizacije koji svoj rad temelje na pravim vrednostima. Važno je da kao poslovni lideri timove i kompanije vodimo znanjem, da donosimo odluke sa integritetom i da, i kad je najteže, pokažemo odgovornost. Tokom 19 godina svog poslovanja, SAM je rastao kao zajednica i gradio svoju reputaciju udruženja gde se dobra energija, znanje i iskustvo prenosi sa pojedinca na pojedince, sa menadžera na druge menadžere i zaposlene. Na taj način osnažujemo i pojedince i kompanije i na kraju tako jačamo i unapređujemo i naše društvo. SAM Godišnje nagrade za 2025 godinu prepoznaju pojedince i kompanije koje nekom novom energijom pokreću svet oko sebe i ostavljaju značajan trag u društvu“.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Tema SAM Gala večeri bila je „Nova energija“ i posvećena je energiji lidera koji pokreću inovacije, investiraju u ljude, grade zdravo radno okruženje i daju snažan doprinos razvoju društva. SAM menadžeri su i ove godine pokazali visok stepen odgovornosti prema budućnosti mladih generacija, kroz aktivnu podršku mladim talentima i programe koji podstiču njihovo uključivanje u poslovnu zajednicu.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Okupljenima se obratio i Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke, koja je naslovni sponzor SAM Gale. Podrška ovakvih partnera dodatno potvrđuje značaj saradnje finansijskog i realnog sektora u izgradnji konkurentnije i otpornije ekonomije.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Najistaknutijim menadžerima i kompanijama, liderima 21. veka, ove godine nagrade su dodeljene u četiri glavne kategorije: Menadžer godine, Mladi menadžer godine, Poslodavac godine i Društveno odgovorna kompanija godine. Pored glavnih nagrada, žiri koji čine prethodni dobitnici najistaknutijeg priznanja „SAM Menadžer godine“ odlučio je da i ove godine dodeli priznanja onima koji svojim radom ostavljaju snažan trag u zajednici i doprinose razvoju odgovornog liderstva.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Prestižno priznanje „Menadžer godine 2025“ pripalo je Darku Lukiću, predsedniku Izvršnog odbora i generalnom direktoru kompanije Nelt Grupa. Pod njegovim vođstvom, Nelt Grupa je ojačala distributivni biznis i portfolio novim partnerstvima, značajno povećala prihode svojih brendova, modernizovala digitalne i poslovne procese i nastavila sa razvojem naprednih logističkih usluga. Pored značajnih poslovnih rezultata, Darko Lukić prepoznat je kao menadžer koji aktivno podstiče razvoj tima i zaposlenih i dalje vidljiv doprinos zajednici i širim društvenim ciljevima. Nagradu „Menadžeru godine“ uručio je predsednik SAMa, Mihailo Janković.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

U kategoriji „Mladi menadžer godine“ nagrađen je Nikola Bojović, direktor operacija u kompaniji Unipromet. Kao direktor operacija i osoba zadužena za razvoj kompanije, Nikola je pokrenuo procese koji su postavili temelje duboke transformacije Uniprometa, od tradicionalne porodične firme ka modernoj, sistemski vođenoj organizaciji zasnovanoj na znanju, odgovornosti i ljudima. Nagradu „Mladom menadžeru godine“ uručili su prošlogodišnji pobednik Nikola Šalipur iz kompanije Nelt i Tanja Lazarević, direktorka operacija SAMa.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Titulu „Poslodavac godine“ ponela je kompanija Nordeus zbog izvanrednih uslova za zaposlene. Nagradu u ime kompanije Nordeus primio je Mladen Dulanović, VP i direktor za strategiju i razvoj u kompaniji Nordeus. Nagradu su uručili Ivana Uljmanski, predsednica odbora direktora kompanije „Tehnohemija“, i Nebojša Matić, član žirija za SAM Godišnje nagrade.

Nagrada u kategoriji „Društveno odgovorna kompanija godine“ dodeljena je kompaniji NLB Komercijalna banka za kontinuirano ulaganje u društvenu zajednicu preko programa NLB Organic koji sistematski razvija organsku poljoprivredu u Srbiji. NLB Komercijalna banka povezala je finansije, znanje i zajednicu, čineći održivost temeljem svog identiteta i stvarajući dugoročni model koji menja način na koji razmišljamo o hrani, tržištu i prirodi. Nagradu u ime NLB Komercijalne banke primio je Vlastimir Vuković, predsednik izvršnog odbora NLB Komercijalne banke. Nagradu su mu uručili Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAMa i prošlogodišnji dobitnik priznanja “Menadžer godine”, Saša Popović, CEO, Vega IT.

Foto: Srpska asocijacija menadžera

Žiri SAM Godišnjih nagrada koji čine svi prethodni dobitnici nagrade “Menadžer godine”, dodeli su i dve specijalne nagrade. Specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo dodeljeno je organizaciji “Lice ulice”. Nagradu su Nikoleti Kosovac iz “Lice ulice”, uručili Veran Matić, član žirija i Branka Pudrlja Durbaba, članica UO SAMa.

Drugo specijalno priznanje pod nazivom “Mlada zvezda u usponu”, žiri je odlučio da dodeli Jelisaveti Lazarević, Chief Content Officer, Bloomberg Adria i docentkinji i prodekanki FEFA. Nagradu su Jelisaveti uručili član žirija Miša Lukić i Miloš Perović, raniji dobitnik nagrade „Mladi menadžer godine“.

Srpska asocijacija menadžera nastaviće i u 2026. godini da kroz svoje programe i aktivnosti promoviše odgovorno poslovanje, podstiče liderstvo, rad sa mladima, inovacije i razvoj menadžerskih kompetencija, sa ciljem unapređenja poslovnog i društvenog okruženja.

Prestižno priznanje „SAM Godišnja nagrada“ i ove godine potvrđuje da takvi lideri postoje, kako u biznisu, tako i u životu, kao i da svojim delovanjem inspirišu nove talase energije i napretka u Srbiji.