„Večeras nagrađujemo one koji su ove godine bili pravi primer lidera 21. veka. Po 13. put dodelili smo priznanja za najbolje menadžere, poslodavce i društveno odgovorne kompanije. Svi finalisti SAM Godišnjih nagrada za 2024. godinu su zaslužili da budu dobitnici, jer se radi o izuzetnim kandidatima koji predstavljaju ono najbolje u poslovnoj zajednici. Reč je o menadžerima koji su na vrhuncu svojih karijera, o mladim menadžerima koji već sada hrabro „gaze“ poslovnim putevima, o poslodavcima kod kojih bismo voleli da sutra rade naša deca, kao i o kompanijama koje ne poznaju granice kada je reč o društvenoj odgovornosti“, izjavio je predsednik SAMa Mihailo Janković.

Tema SAM Gala večeri bile su neraskidive veze, upravo one koje stvaraju menadžeri koji ulažu u međuljudske odnose, razvijaju poverenje, i pružaju prilike za lični i profesionalni razvoj svojih zaposlenih, ali i mladih i novih generacija, kao temelje za dugoročni uspeh. SAM menadžeri su i ove godine pokazali veliku odgovornost prema budućnosti naše dece, a jedan primer je i projekat Menadžer SAM na dan kroz koji su uspostavljene veze sa školama, nastavnicima i učenicima, a time je napravljen i most između poslovnog sveta i obrazovanja.

Laskava titula „Menadžer godine“ zbog izuzetnih poslovnih poteza i rezultata, inovativnosti i vizionarskom pristupu, pripala je Saši Popoviću, CEO & Co-Founder, Vega IT. Saša Popović je tokom 2024. godine inicirao i zatim poveo kompaniju Vega IT u značajno širenje poslovanja na teritoriji Velike Britanije kao i u izlazak na tržište Bliskog Istoka i doveo do povećanja broja zaposlenih.