Srpska asocijacija menadžera i ove godine dodeliće priznanja istaknutim menadžerima, poslodavcima, kompanijama, pojedincima i inicijativama koje svojim ponašanjem, izuzetnošću, aktivnošću i odgovornim poslovanjem demonstriraju liderstvo i zaslužuju da budu istaknuti kao dobar primer u društvu.

Finalisti u kategoriji „Menadžer godine“ su: Biljana Jovanović, vlasnica i direktorka Modne kuće Luna, Borislav Miljanović, CEO Represent Systema, i Darko Lukić, predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Nelt Grupe.

Kategorija "Mladi menadžer godine" ove godine okuplja novu generaciju lidera koji svojim znanjem, energijom i inovativnošću donose svežu perspektivu u domaću i regionalnu poslovnu zajednicu.

Finalisti su: Aleksandra Stolić, Business Executive Director CEE, CRH CEE/Moravacem, Jelisaveta Lazarević, Chief Content Officer, Bloomberg Adria, i Nikola Bojović, direktor operacija, Unipromet.

Kao kandidati u finalu za priznanje „Poslodavac godine“, izdvojile su se kompanije: Atlantic Grupa, MediGroup i Nordeus, a koje su prepoznate kao poželjni poslodavci, sa snažnim fokusom na ljude, razvoj talenata i dugoročne HR strategije.

U kategoriji "Društveno odgovorna kompanija godine“ finalisti su organizacije koje svojim projektima i inicijativama pokazuju da je uspeh na tržištu neodvojiv od doprinosa zajednici i brige o održivom razvoju - Hemofarm, NLB Komercijalna banka i WMG.

Dobitnici nagrada biće proglašeni na svečanoj ceremoniji SAM Gala, koja će biti održana 15. decembra 2025. godine u Sava Centru.

"SAM Godišnja nagrada“ ističe lidere i kompanije čije odluke, postupci i odgovornost ostavljaju primetan trag i daju pozitivan primer drugima, podstičući razvoj poslovne zajednice i šireg društva.

Ko će biti dobitnici prestižnih priznanja, odlučivaće stručni žiri koji čini 13 prethodnih dobitnika titule "Menadžer godine“: Mihailo Janković, predsednik SAM-a i predsednik žirija, Miša Lukić, Vladan Živanović, Živorad Vasić, Veran Matić, Dragan Filipović, Predrag Mihajlović, Dragoljub Damljanović, Dejan Turk, Jasmina Knežević, Jelena Galić, Nebojša Matić i Saša Popović.