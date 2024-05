NIKOLA U 16. ZARADIO PRVI NOVAC, SADA IMA SVOJU FIRMU I ODLIČNO MU IDE: Nema čime se ne bavi, a čega god se lati napravi čudo

Za sebe kaže da je po zanimanju kreativac, sa dijagnozom preduzetnika. Uspeo je da čak i u Srbiji spoji ove dve stvari. Veruje da je sveobuhvatnost univerzalna i da je moguće u sinergiji više interesovanja, snaga i karakteristika, napraviti neki rezultat i to ne samo u Srbiji, nego i bilo gde u svetu. Kalio se na svojim padovima, sve dok nije dostigao vrh lestvice, a u tome mu je kao članu vetar u leđa davala Srpska asocijacija menadžera.

Nikola Vuković je još od detinjstva kroz obrazovanje i interesovanja, pokazivao neverovatnu dozu kreativnosti. Za njega ona nije bila samo mentalni proces, već nešto mnogo više od toga.

- To je način razmišljanja, način kako živimo, radimo, kako donosimo odluke. Verujem da mi je sve to donelo da sa 30 godina imam bogato iskustvo i širinu. Kreativnost mi je kroz sazrevanje stvarala i nevolje, kreirao sam više nego što sam mogao u tom trenutku da obradim, ali je sve to deo razvojnog puta i sjajne stanice za učenje, lični i profesionalni razvoj.

foto: SAM

Nikolin preduzetnički duh proradio je još u 16. godini, kada je prepoznao potražnju i obezbedio ponudu. I danas mu je to jedna od omiljenih priča koju voli da podeli na događajima koji okupljaju mlade, ali i privatno:

- Radi se o ulaznicama za jedan događaj. Jedni su želeli da ih kupe, a drugi da ih prodaju. Prosta logika, ali za jednog tinejdžera je to bilo otkrivanje jednog novog sveta. Tada sam zaradio prvi novac i od tog trenutka, pa sve do današnjeg dana, indirektno radim na tom osećaju - da prepoznam potražnju i obezbedim određeno rešenje. Da postavljam pitanja, da slušam. Zato se i bavim komunikacijama, što je u centru njegovog biznisa.

Kompanija na čijem je čelu - Evoke Group bavi se projektima nesvakidašnjim za naše prilike. Nikola i njegov tim su se osmelili da pogledaju unazad i izmaštaju unapred. Klijentima pružaju sve vrste marketing usluga, a kada zapne i nešto ne mogu da urade sami uskaču im partnerske agencije. Ne libe se da potraže pomoć:

- Jedan deo kompanije se isključivo bavi razvojem novih projekata, proizvoda ili usluga, a sve kroz saradnju zaposlenih, eksternih saradnika i naših partnera. Na neki način, mi smo i sami sebi klijent. U našem inkubatoru se razvilo više projekata, neki su već sada doživeli prodaju ili likvidaciju, a neki i dalje rade, rastu i razvijaju se.

foto: SAM

Projekat koji je najstariji i po kome ih prepoznaju na tržištu je obrazovni centar Učiteljica, koji se bavi neformalnim obrazovanjem dece od šest do 11 godina. Na onlajn časovima i radionicama, u malim grupama, sa decom kroz igru rade na razvoju različitih veština i sposobnosti, uz personalizovani pristup svakom učeniku. Za četiri godine rada, kroz programe je prošlo više od 500 dece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

Nikolini planovi su da i dalje podstiče kreativnost i timski rad. Voleo bi da odvoji više vremena za rad sa mladim preduzetnicima koji prolaze kroz iste izazove kroz koje je i on nekada. Veruje da su obrazovanje, razmena znanja, veština i energije njegov poziv i ka tome uspešno korača u budućnost.