Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES, izjavio je da su sve destinacije na oko 100 km od Beograda rezerva za prihvat gostiju.

- Naša rezerva su trenutno i Novi Sad, Šabac, sve destinacije na 100 kilometara, pa nam preostaje da hitno uredimo taj šatl prevoz, dolazak do Ekspa i sve ono što je potrebno za turiste. Ono što je hotelima potrebno, to je da se malo našminkaju, promene enterijer i u lobiju i u sobama, neki sitan inventar da ne bismo pali na sitnicama kad su u pitanju gosti koji dolaze - izjavio je Genov za RTS.