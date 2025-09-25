HOTELI SE ŠMINKAJU ZA TRI MILIONA STRANIH GOSTIJU! Turistički sektor očekuje rekordnu zaradu
Beogradski, ali i hotelijeri i ugostitelji iz cele Srbije ubrzano se spremaju da dočekaju oko tri miliona gostiju koji će, prema procenama, posetiti Srbiju tokom tri meseca trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.
Izgradnja oko dvadesetak novih i šminkanje i rekonstrukcija postojećih hotela, poput hotela "Slavija", kao i već renoviranih, na primer hotel "Bristol", pokazuje da turistički sektor računa na ozbiljne prihode od najplatežnijih posetilaca koji će se sjatiti u Srbiju.
Korist za sve
Pored hotelijera i ugostitelja, koristi će, kako ističu sagovornici Kurira, imati sve privredne grane, počev od saobraćaja, građevinskog sektora, pa do poljoprivrede.
- Turistička organizacija Srbije prepoznaje Ekspo kao izuzetno značajan događaj, koji već sada za nas proizvodi pozitivne efekte u kontekstu pozitivne reputacije zemlje koja je postala domaćin tako velikog događaja. Turizam se preliva na mnogo drugih privrednih grana. Gradi se i veliki broj hotela, pa će to imati uticaja i na građevinski sektor. Povećaće se promet na aerodromu, promet nacionalnog avio-prevoznika - ističe Marija Labović, direktorka TOS, i dodaje da očekuje znatne prilive u turizmu u 2027. godini.
Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES, izjavio je da su sve destinacije na oko 100 km od Beograda rezerva za prihvat gostiju.
- Naša rezerva su trenutno i Novi Sad, Šabac, sve destinacije na 100 kilometara, pa nam preostaje da hitno uredimo taj šatl prevoz, dolazak do Ekspa i sve ono što je potrebno za turiste. Ono što je hotelima potrebno, to je da se malo našminkaju, promene enterijer i u lobiju i u sobama, neki sitan inventar da ne bismo pali na sitnicama kad su u pitanju gosti koji dolaze - izjavio je Genov za RTS.
Dobra organiazcija najvažnija
Da će priliv novca od posetilaca Ekspa zavisiti pre svega od dobre organizacije svih privrednih subjekata u zemlji, ističe Aleksandar Seničić, direktor Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta).
- Očekujemo oko tri miliona stranih turista, što onih koji će boraviti ovde tri meseca i baviti se svojim paviljonima na izložbi, što gostiju na Ekspu. S druge strane, očekujemo i veliki broj domaćih gostiju koji će doći da vide izložbu. Benefite će imati transport, saobraćaj, aerodromi, avio-prevoznici, hoteli i restorani, turističke agencije, koje, ako budu organizovane i pametne, napraviće ture po Srbiji. Očekujemo da to znatno utiče na društveni proizvod i donese rekordan prihod od turizma.
Seničić očekuje da će, osim Beograda, posetioce imati i drugi gradovi u Srbiji.
- Koristi neće imati samo ugostitelji Beograda već i Novog Sada, Kragujevca, Vrnjačke Banje, Zlatibora... Mnoge destinacije će osetiti benefite, ali će od organizacije zavisiti da li ćemo to valorizovati na pravi način.
Jedan uslov mora da se ispuni
Da bi se ostvarili dodatni prihodi od posetilaca Ekspa 2027, prema mišljenju ekonomiste Saše Đogovića, potrebno je da se ispuni jedan uslov.
- Uslov svih uslova jeste da postoji politička i makroekonomska stabilnost u zemlji i pozitivan institucionalni ambijent bez tenzija i bez nepredvidivosti. Ako se ispuni taj uslov, onda možemo govoriti da se kroz određene marketinške kampanje mogu dodatno ostvarivati prihodi od tog događaja. Uslužnoj delatnosti u celini otvaraju se vrata za dodatni prihod.