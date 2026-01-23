Slušaj vest

Pojedine građane ovog meseca sačekalo je iznenađenje, računi za električnu energiju u mnogim domaćinstvima znatno su viši nego ranije. Pitanje koje se nameće jeste da li je razlog povećana potrošnja ili greška u obračunu.

Kako bi bili sigurni u ispravnost dostavljenog računa, svi korisnici imaju pravo da podnesu prigovor, saopštavaju iz Elektroprivrede Srbije (EPS).

Prigovor na račun za struju može podneti krajnji kupac električne energije ili njegovo ovlašćeno lice.

Zbog čega se može podneti prigovor

Iz EPS-a navode da se prigovor može podneti zbog:

- očitavanja potrošnje

- obračuna

- evidentiranja uplata

- utuženja

- obustave isporuke električne energije

- kvaliteta električne energije

- drugih spornih pitanja iz Ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom (garantovano snabdevanje)

Prigovorom se smatra svako obraćanje kupca u vidu reklamacije, pritužbe ili žalbe, radi ostvarivanja prava u skladu sa važećim propisima, a koje je u nadležnosti EPS AD Beograd, piše Kamatica.

Načini podnošenja prigovora

Prigovor na račun za struju može se podneti na sledeće načine:

- Putem portala EPS-a ili mobilne aplikacije

- Uvidom u račun

- Lično, na šalteru EPS AD Beograd (adresa je navedena na računu)

- Pisanim putem - dopisom (na adresu navedenu na računu)

- Elektronskom poštom na adresu: reklamacije@eps.rs

- Telefonom, na broj 0800 111 202 (besplatan poziv)

Obrazac za podnošenje prigovora može se preuzeti na zvaničnom sajtu EPS-a, a prilikom podnošenja neophodno je uneti sve tražene podatke.

Iz EPS-a ističu da se za svaki zaprimljeni prigovor izdaje potvrda o prijemu, odnosno informacija o evidencionom broju prigovora, kao i da će odgovor biti dostavljen u zakonskom roku, na isti način na koji je prigovor podnet.