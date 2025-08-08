Slušaj vest

Na tezgama na pijaci Zeleni venac moglo je da se pazari sve od mladog luka i blitve, paprika, krastavaca, plavog patlidžana i paprika do breskvi, nektarina, lubenica, šljiva i grožđa.

Kupci su pažljivo razgedali cene voća i povrća na štandovima, ponešto su i kupovali, ali uglavnom manje količine. Snežama Petović iz Ivanjice kaže da mušterije najčešće kupuju po kilogram voća i povrća, naviše dva, ali ima i onih koji ih pazare na komad.

- Svako kupuje koliko mu treba, nikoga ne ograničavam da kupi kilogram. Neko ko je krenuo na posao kupi po dva paradajza ili neko voće na komad. Ili jednostavno kažu 30 grama, 500 grama - naglašava Snežana za Kurir.

CENE POVRĆA 

Crvena paprika ajvaruša - 250 do 300 
Krastavac - 120 -130
Boranija - 600 
Bamija - 1200-1400
Plavi patlidžan - 150
Šargarepa - 120 
Veza zeleni - 150 
Paprike šilje - 130 
Ljute papričice - 30 dinara komad
Kukuruz šećerac - 70 dinara komad

* Cene su izražene u dinarima po kilogramu

Rano za zimnicu

Prodavačica na pijaci Zeleni venac
Snežana Petrović iz Ivanjice prodaje povrće na pijci Zeleni venac Foto: Kurir

Ona dodaje da još uvek rano za pravljenje ajvara, pa nema kupaca za veće količine crvene paprike ajvaruše koja je jutros na Zelenom vencu koštala 250 dinara po kilogramu.

- Još je rano za spremanje zimnice. Ali ne verujem da će paprika biti mnogo jeftinija. Bila je suša i manji je rod. Možda će na kvantašu biti jeftinija, ali ovde možete da birate, a tamo kupite džak ili kutiju pa šta vam zapadne - ističe Snežana.

Bamija rekorder po skupoći

Na štandu gde je bila izložena bamija prodavačica nam je razjasnila razliku u ceni od 1.200 do 1.400 dinara. Inače, ovo povrće je ovog petka imalo ubedljivo najveću cenu na pijaci.

Bamija na pijaci Zeleni venac košta do 1.400 dinara
Bamija na pijaci Zeleni venac košta 1.400 dinara Foto: Kurir/S.Č.

- Razlika je u veličini. Sitnija je skuplja - rekla nam je ona.

CENE VOĆA

Kajsije - 500 

Grožđe belo - 200
Grožđe crno - 300
Kupine - 700
Maline - 1200 dinara
Dinje - 80 do 100 
Šljive - 250
Nektarine - 350- 500
Breskve - 200 - 250
Jabuke - 200
Lubenice - 70 

*Cene su izražene u dinarima po kilogramu

Dobrica iz Smedereva na Zelenjak je doneo svoje voće i ne žali se na prodaju.

Prodavac voća na pijaci Zeleni venac
Dobrica iz Smedereva prodaje svoje voće na pijaci Zeleni venac Foto: Kurir/S.Č.

- Dobro ide prodaja. Ima mušterija, cene su takve kakve su - kaže Dobrica koji na pitanje da li može da se živi od prodaje voća odgovara: "Mora".

Prodavci na pijaci Zeleni venac Izvor: Kurir/S.Č.

Na štandu punom raspolućenih lubenica nije bilo mušterija.

- Prodaja ide kako kad, nekad manje, nekad više. Nekada su ljudi tražili što veće lubenice, a danas je došlo vreme da kupuju po četvrtinu. Kažu da ne mogu da nose. A i kupuju koliko mogu da pojedu. Lubenica kad prenoći to je već gotovo - kaže Mile Jeftić iz Pećinaca u Sremu koji je prodavao svoje domaće lubeninice.


Mušterije k'o mušterije, gledaju da prođu jeftinije, pa je zato najveća gužva bila na tezgi gde je prodavano povrće po povoljnijim cenama, po principu jedna veza blitve 40 dinara -tri za 100. Kupci su stajali u redu da bi pazarili na tom štandu.

1000018604.jpg
Foto: Kurir/S. Ć.

- Nije povrće uvek na popustu. Cene su danas ovakve, a drugi dan neće biti - kratko nam je rakla prodavačica koja je žurila da što brže usluži sve veći broj mušterija.

Na njenom štandu jedna veza prušna koštala je 40 dinara, ali ko uzme tri dobiće ih za 100 dinara. Po istom principu koštala i veza mladog lika. Kilogram paradajza koštao je 130 dinara, dok su se dva mogla dobiti za 250 dinara, što i nije neki veliki popust. Ali zato je odličnu cenu imala tikvica koja ja po kilogramu koštala 40 dinara, a tri su se mogla dobiti za 100 dinara.

Cene voća i povrća na pijaci Zeleni venac 8. avgusta 2025. Foto: Kurir/S. Ć.


Da su akcije sa žutim zvezdastim nalepnicama iz makreta stigle i na zelenu pijacu uverili smo se na jednom štandu, na kome je sitniji paradajz na akciji koštao 120 dinara, a inače mu je cena do 250 dinara, zavisno od štanda do štanda.

