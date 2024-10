Na leskovačkoj kvantaškoj pijaci najviše se traži crvena paprika za pripremu ajvara i njome se trguje po stabilnoj ceni koja se kreće od 140 do 160, pa i 180 dinara za onu vrhunskog kvaliteta. U jeku potražnje za ovom robom bilo je i konkurencije iz Severne Makedonije, što je uticalo na to da njena cena sve vreme bude ista, a procene su da bi u suprotnom dostigla iznos viši od 200 dinara za kilogram.

U zavisnosti od vrste i kvaliteta krompir na veliko košta od 30 do 50 dinara. Cena paradajza se kreće od 140 do 160, a kupusa od 70 do 80. Šargarepa i cvekla koštaju 60, luk 40, a pasulj od 250 do 350 dinara, dok je cena turšije oko 150 za kilogram.