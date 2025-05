Ako bamiju sadite direktno u zemlju, sačekajte dok se ne zagreje tlo, a temperature vazduha dostigne najmanje 16 stepeni Celzijusovih. Koristite uvek sveže seme. Sadite ga od 2,5 do 5 cm u rastresito zemljište, a 2,5 cm u teža zemljišta.

Razmak u redu trebalo bi biti 8 cm, a između redova 90 cm. Nakon toga proredite sadnice u redu na 40 do 50 cm razmaka, tako da uvek ostavite najjače od mladih biljaka.

Kada bamija dostigne visinu do 10 cm, malčirajte kako biste sprečili korov i zadržali vlagu. Na svakih 3-4 nedelje dodajte tečni kompost.

Nakon 50-60 dana od sadnje pojaviće se jestive mahune. Kako zru one postaju tvrde, pa ih zato berite svakog dana kada dostignu veličinu prsta i kada su stabljike meke i lako se seku. Berite redovno i biljka će rađati sve do mraza. Može se desiti da u kontaktu sa mahunama dođe do iritacije kože. U tom slučaju najbolje je da nosite rukavice i duge rukave.