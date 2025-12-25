Slušaj vest

Od juče, otkako je u Fejsbuk grupi "Oglasi Sremska Kamenica" objavio ponudu, reči Dragana privlače pažnju širom zajednice iz jednog razloga: on na korišćenje nudi pećinu i deo parcele u prirodnom okruženju, potpuno besplatno.

Prostor se nalazi u Sremskoj Kamenici, u blizini Instituta i Policijske škole, a prva fotografija u objavi prikazuje realno stanje - podzemnu prostoriju sa tragovima i potpisima starim više od jednog veka.

On u objavi objašnjava da ne prodaje ništa, ne izdaje i ne pokreće poslovni poduhvat, već jednostavno poklanja pravo korišćenja prostora maloj grupi ljudi koji žele da učestvuju u njegovom uređenju. To učešće može biti kroz rad, ideje ili donošenje sitnica koje već imaju ili mogu da nabave, a zauzvrat dobijaju mirno mesto za boravak u prirodi, razgovore i manja okupljanja, kao i priliku da postanu deo "male zajednice“ koja će prostor stvarati zajedno.

"Prva slika prikazuje stvarno stanje prostora. Pećina u zemlji, sa vidljivim tragovima i potpisima starim preko 100 godina. Prostor se nalazi u Sremskoj Kamenici, u prirodi, u blizini Instituta i Policijske škole. Mir, tišina i zelenilo. Ne prodajem ništa. Ne izdajem. Ne pravim biznis. Poklanjam korišćenje prostora i dela parcele, a tražim mali broj ljudi koji žele da učestvuju u njegovom uređenju i kasnijem korišćenju:

– radom

– idejama

– donošenjem sitnica koje imaju ili mogu da donesu

Zauzvrat dobijaju pravo korišćenja prostora, mesto za mir, razgovore i mala okupljanja, kao i deo jedne male zajednice. Postoje i idejna rešenja, ali ništa nije unapred odlučeno. Prostor se uređuje dogovorom ljudi koji budu učestvovali. Početak sređivanja i prvih okupljanja planiram sa prvim lepim vremenom, moguće i pre proleća, zato je važno da se zainteresovani jave na vreme. Ako ti ovo nije potrebno, ali znaš nekoga kome bi bilo značajno ili interesantno, molim te podeli objavu ili je prosledi prijateljima - možda baš neko koga znaš traži ovakav prostor. Zainteresovani mogu da mi pišu u poruku.", napisao je on.

Veliki broj zainteresovanih za pećinu

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, a komentari pokazuju da je ponuda zaintrigirala javnost. Čitaoci su se raspitivali o tome da li je reč o nekadašnjem vinskom podrumu, kao i o veličini i visini prostora. Stizale su i ideje za potencijalnu upotrebu pećine - od uzgoja pečuraka do stvaranja mesta za mirna okupljanja u prirodi - dok se istovremeno javlja sve veći broj ljudi koji izražavaju konkretno interesovanje.

Među najupečatljivijim stavovima našla se ocena da bi se ovakva ideja cenila daleko više u inostranstvu, uz podsećanje da domaća zajednica često ima kreativnost, ali retko i finansijske mogućnosti za ulaganje.

