Profesionalni poljoprivredni traktori robne marke Kubota, model M6131 Utility, proizvedeni u periodu od 01.07.2020. do 01.01.2024. godine, povlače se sa tržišta Srbije, zbog rizika od povreda, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

- Na obuhvaćenim vozilima postoji mogućnost pojave vazdušnih mehurića u hidrauličnom ulju kočionog sistema što dovodi od nebezbednih uslova vožnje i povećava rizik od povreda - objašnjeno je na stranici Nebezbedni proizvodi (NEPRO) na portalu Ministarstva.

Foto: MUST