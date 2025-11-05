Slušaj vest

Profesionalni poljoprivredni traktori robne marke Kubota, model M6131 Utility, proizvedeni u periodu od 01.07.2020. do 01.01.2024. godine, povlače se sa tržišta Srbije, zbog rizika od povreda, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. 

- Na obuhvaćenim vozilima postoji mogućnost pojave vazdušnih mehurića u hidrauličnom ulju kočionog sistema što dovodi od nebezbednih uslova vožnje i povećava rizik od povreda - objašnjeno je na stranici Nebezbedni proizvodi (NEPRO) na portalu Ministarstva.

traktor.jpg
Foto: MUST

Dodaje se i da opoziv proizvoda od potrošača podrazumeva proveru kočionih sistema, čišćenje kočionih elemenata sistema, zamenu gumica i nameštanje kočnica.

Ne propustiteInfoBizLABUBU LUTKA POVUČENA SA TRŽIŠTA: Odmah je bacite jer deca mogu da se udave jednim njenim delom
labubu lutka jokić
InfoBizU HRANI ZA BEBE OTKRIVENA PLASTIKA! Popularno jelo hitno povučeno iz prodaje zbog opasnosti po decu
ishrana-beba-shutterstock-2175432545.jpg
InfoBizHITNO SE IZ PRODAJE POVLAČE POPULARNE KOBASICE! Sadrže opasan alergen koji može biti rizičan za potrošače
kobasice-foto-shutterstock.jpg
InfoBizIZ PRODAJE HITNO POVUČEN ČAJ KOJI OŠTEĆUJE JETRU! Sadži štetne sastojke koji povećavaju rizik od raka
profimedia0423082550.jpg