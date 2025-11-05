Japanski traktor Kubota, model M6131 Utility, povlači se sa tržišta Srbije zbog opasnosti od povreda
InfoBiz
Povlači se ova marka traktora sa tržišta Srbije: Ko ga je kupio hitno da se javi servisu zbog provere kočnica
Slušaj vest
Profesionalni poljoprivredni traktori robne marke Kubota, model M6131 Utility, proizvedeni u periodu od 01.07.2020. do 01.01.2024. godine, povlače se sa tržišta Srbije, zbog rizika od povreda, objavljeno je na sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
- Na obuhvaćenim vozilima postoji mogućnost pojave vazdušnih mehurića u hidrauličnom ulju kočionog sistema što dovodi od nebezbednih uslova vožnje i povećava rizik od povreda - objašnjeno je na stranici Nebezbedni proizvodi (NEPRO) na portalu Ministarstva.
Foto: MUST
Dodaje se i da opoziv proizvoda od potrošača podrazumeva proveru kočionih sistema, čišćenje kočionih elemenata sistema, zamenu gumica i nameštanje kočnica.
Reaguj
Komentariši