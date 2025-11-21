Slušaj vest

„Ovaj događaj imao je za cilj da inspiriše decu da sanjaju velike snove, da ojača porodične veze i da skrene pažnju javnosti na značaj podrške ranjivim grupama. Verujemo da svako dete zaslužuje priliku da oseti radost otkrivanja sveta i stekne nezaboravna iskustva, a prvi let avionom za mnoge predstavlja trenutak koji se zauvek pamti.

Posebno nas raduje što je inicijativa privukla veliku pažnju medija i šire javnosti, jer je time dodatno osnažena poruka nade i podrške našim najmlađima. Nastavićemo da razvijamo projekte koji doprinose stvaranju solidarnije zajednice“, poručila je Bojana Knežević, viša menadžerka marketinga i korporativnih poslova Er Srbije, prilikom uručivanja nagrade.

Foto: Air Serbia

Svečana dodela nagrada održana je 20. novembra u Beogradu, okupljajući kompanije, organizacije i kampanje koje svojim radom doprinose društvu i stvaranju pozitivnih promena u zajednici.

Nagrađeni projekat osmišljen je s ciljem da deci iz socijalno ugroženih porodica priušti iskustvo koje se pamti čitav život.

Tokom akcije, organizovane 14. maja povodom Međunarodnog dana porodice, 25 mališana iz programa „Jačanje porodica“ Fondacije SOS Dečija sela prvi put je letelo avionom Er Srbije, na relaciji Niš-Beograd.

Deci je pružena prilika da prođu kroz sve korake putničkog iskustva - od prijave na let i bezbednosnih procedura, do upoznavanja sa radom pilota, kabinskog osoblja i inženjera Er Srbije.

Foto: Air Serbia

Po sletanju u Beograd, imali su posebnu turu kroz aerodrom i hangar, tokom koje su mogli da vide najmanje i najveće avione iz flote, kao i operativne prostorije nacionalne avio- kompanije.

Dobijanjem nagrade u kategoriji SOCIAL, Er Srbija potvrđuje svoju posvećenost društveno odgovornom poslovanju i saradnji sa organizacijama koje unapređuju kvalitet života dece i porodica širom Srbije. Kampanja sa svrhom je inicijativa koja prepoznaje i nagrađuje projekte sa snažnim društvenim uticajem i pozitivnim doprinosom zajednici.