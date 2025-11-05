Slušaj vest

To je gotovo dve nedelje ranije nego prošle godine, kada je četirimilioniti putnik zabeležen tek 15. novembra. Ovaj uspeh potvrđuje kontinuirani rast i stabilnost srpske nacionalne avio-kompanije, ali i sve veće poverenje putnika.

Rekordni oktobar 2025. godine bio je doprinos ovom značajnom rezultatu. U tom mesecu, Er Srbija je prevezla 389.582 putnika i realizovala 4.117 letova, što je povećanje od 2 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine.

„Dostići četiri miliona prevezenih putnika već početkom novembra je snažan pokazatelj da se naš kontinuitet rasta nastavlja. Ponosni smo što sve veći broj putnika prepoznaje kvalitet naših usluga i posvećenost svakom detalju putničkog iskustva. Ovaj uspeh dugujemo svim našim zaposlenima, čija predanost i energija svakodnevno doprinose tome da Er Srbija bude prepoznata kao pouzdan avio-prevoznik. Nastavićemo da širimo mrežu destinacija, modernizujemo flotu i unapređujemo usluge, kako bismo i dalje bili prvi izbor putnika iz regiona a i šire“, izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Tokom oktobra je najveći broj putnika leteo za Tivat i Podgoricu u regionu, dok su u Zapadnoj Evropi najtraženije destinacije bile Pariz, Cirih, Frankfurt i Rim. U široj evromediteranskoj zoni, putnici su najčešće birali letove za Larnaku, Istanbul, Atinu i Barselonu.