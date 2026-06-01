Niš nastavlja sa ulaganjima u modernizaciju sistema daljinskog grejanja i projekte obnovljivih izvora energije, uz unapređenje ekoloških standarda i digitalno upravljanje postrojenjima, poručeno je iz grada i gradske toplane.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, o prvim koracima ka zelenoj transformaciji sistema grejanja u Nišu, govorili su Živojin Tasić, direktor JKP "Gradska toplana" Niš, Biljana Petković, pomoćni direktor za projektovanje razvoja, Nina Ristić, Ministarstvo zaštite životne sredine i Miloš Đorđević, član Gradskog veća.

- Mi smo pioniri u projektima obnovljivih izvora energije i po prvi put gradska toplana može da se pohvali da na jednom od svojih postrojenja ima opremu koja proizvodi i električnu energiju. Pored proizvodnje električne energije kapaciteta 72 kW, koja će se koristiti za potrebe kotlarnice u Ulici Majakovski, biće omogućena i proizvodnja toplotne energije za zagrevanje sanitarne vode za stanare u istoj ulici - rekao je Tasić.

Živojin Tasić, direktor JKP Gradska toplana Niš

Kako kaže ta voda se do sada grejala pomoću gasa. Ideja projekta je ušteda električne energije i gasa, a ovo će biti prva "zelena toplana" u sistemu daljinskog grejanja grada.

U okviru projekta uvedena su i savremena digitalna rešenja za praćenje sistema u realnom vremenu kao i oprema za kontrolu emisije štetnih materija.

Poboljšanja u tretmanu otpadnih voda

Petković navodi da su sprovedene mere i novi sistem već dali prve rezultate u smanjenju zagađenja u otpadnim vodama.

- U izveštaju je utvrđeno da je koncentracija hlorida u sistemu otpadnih voda na Toplani Jug bila povećana, zbog čega su obezbeđena sredstva i nabavljena nova oprema, nakon čega je postavljen odgovarajući sistem za tretman. Prema prvim rezultatima, već se beleži smanjenje količine hlorida u otpadnim vodama na sistemu Toplane Jug - objasnila je Petković.

Biljana Petković, pomoćni direktor za projektovanje razvoja

Projekat je podržan i na državnom nivou a izdavanje integrisane dozvole predstavlja važan korak ka većoj zaštiti životne sredine.

- Jako nam je drago, prvenstveno što se tiče, sa našeg aspekta, za integrisane dozvole, što je izdata ova dozvola u Nišu, i zapravo tek treća dozvola za toplane, a prva u samom gradu. Nadamo se da će biti i za ovaj sledeći, čim istekne dozvola za toplanu Krivi Vir, da će biti takođe izdata i za njih - kaže Ristić.

Nina Ristić, Ministarstvo zaštite životne sredine

Iz grada poručuju da je ovo tek početak.

- Niš zauzima važno mesto na zelenoj agendi, ne samo u Srbiji već i u Evropi. Pored konverzije kotlarnica koja se sprovodi, posebno se naglašava da Niška toplana već 97 odsto koristi prirodni gas, a u narednom periodu planirano je i uvođenje dodatnih obnovljivih izvora energije u sistem grejanja - za Kurir televiziju, izjavio je Miloš Đorđević, član Gradskog veća.

Miloš Đorđević, član Gradskog veća

Uvođenjem Sunca kao novog izvora energije, Niš pravi važan korak ka čistijem sistemu grejanja, u okviru kojeg bi, kako je istaknuto, korist imali i građani i životna sredina.

