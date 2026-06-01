Očekuju se veće cene goriva na pumpama, ali i poskupljenja koja bi mogla da utiču na troškove života, turizam i druge sektore.

Svetska banka upozorila je na značajan rast cena energenata, dok se širom sveta najavljuju nova poskupljenja nafte i goriva, što bi moglo imati posledice i po građane Srbije, ali i popularne turističke destinacije u regionu.

Da li je ovo trenutak kada energetska bezbednost Srbije prestaje da bude tema za stručnjake i postaje pitanje opstanka svake porodice, za Kurir televiziju, otkrili su prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar, Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turistickih agencija-YUTA i Dušan Berak, geopolitički analitičar.

- Mnogi građani i dalje planiraju letovanje u inostranstvu, pre svega na moru, što je navika koja traje još iz vremena zajedničke države. Ipak, procene pokazuju da će značajan broj ljudi i ovog leta putovati van zemlje, dok će deo njih ostati u Srbiji zbog troškova ili ličnih razloga. Domaći turizam, s druge strane, mogao bi da ima koristi od takvog trenda, jer se očekuje da će određeni broj građana odmor provesti u zemlji - rekao je Seničić.

Srbija kao sve popularnija alternativa za odmor

Sve više građana, uprkos odlascima u inostranstvo, deo odmora ipak planira i provodi u Srbiji, koja nudi raznovrsne turističke opcije, istakao je Seničić.

- Srbija raspolaže brojnim destinacijama koje mogu da budu alternativa morskim letovalištima, posebno kada je reč o aktivnom odmoru i banjskom turizmu, koji poslednjih godina beleži rast. Takođe, primetan je trend da sve više ljudi, iako letuju u inostranstvu, deo odmora provede i u Srbiji, što dodatno doprinosi razvoju domaćeg turizma.

Kako kaže, ključno je da goriva uopšte bude dovoljno, a zatim i da se cena koliko-toliko stabilizuje. U ovom trenutku suočavamo se sa oba izazova - i dostupnošću i cenom.

- Bio sam u Italiji poslovno, pa sam produžio boravak još dva do tri dana kada sam već bio tamo. Moram da kažem da se situacija tamo nije posebno razlikovala - bilo je dosta turista iz različitih krajeva, ali se primećuje da su i cene goriva porasle. Lično sam, koristeći rent-a-car, gorivo plaćao 2,31 evro, što pokazuje da poskupljenja nisu samo lokalni fenomen, već prisutna i u Evropi. To je, po mom mišljenju, signal da moramo očekivati dalje promene i kod nas.

- Što se odmora tiče, nisam baš reprezentativan primer jer ne putujem često. Smatram da su ljudi kod nas ponekad previše navikli na odlazak na odmor po svaku cenu, čak i kada to finansijski nije realno, pa ulaze u kredite i dodatne troškove. U takvim okolnostima, mnogi zanemaruju širu sliku i posledice mogućih kriza. Veliki deo očekuje da država rešava sve probleme, iako je realnost mnogo složenija. Kada se situacija uporedi sa Zapadom, vidi se da su očekivanja i navike često različiti od ekonomske realnosti.

"Putovanja više nisu stvar izbora, već mogućnosti"

Dodao je da se putovanja sada skraćuju - umesto nekadašnjih 7 do 10 dana, sada traju četiri do šest dana - ili se biraju bliže destinacije, dok neki odlaske potpuno odlažu.

- Moramo biti potpuno iskreni - ovo više nije pitanje želje građana da putuju, već njihove realne finansijske mogućnosti. U poslednjih nekoliko godina beleži se pad kupovne moći, dok su troškovi života značajno porasli - od energenata do hrane i stanovanja - pa za turizam ostaje sve manje novca. Zbog toga se menja i način putovanja. Evropske metropole poput Pariza, Rima i Beča i dalje jesu atraktivne, ali su sve manje dostupne prosečnom građaninu.

- Turizam tako polako prestaje da bude standard srednje klase i sve više postaje luksuz. To jasno pokazuje da je turizam direktno povezan sa ekonomskom snagom društva - bez stabilne i rastuće kupovne moći nema ni stabilnog turističkog tržišta. U tom smislu, turizam postaje i pitanje ekonomskog suvereniteta i sposobnosti države da zaštiti standard svojih građana. Primer Španije dodatno oslikava ovu situaciju - nude se znatno povoljniji aranžmani, ali uz uslov ranog bukiranja. Iako to na prvi pogled deluje kao prilika za turiste, u suštini ukazuje na dublji problem - neizvesnost na tržištu i potrebu da se unapred obezbedi potražnja.

