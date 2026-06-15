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Dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 101,4029 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,5 odsto.

Biznis Kurir

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