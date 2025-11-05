Slušaj vest

Taj pravilnik je trebalo da stupi na snagu još do kraja 2013. godine, ali je donet tek u oktobru 2024.

To je utvrdio Državni ured za reviziju, koji je analizirao poslovanje i finansijske izveštaje Ministarstva finansija i Carinske uprave za 2024. godinu. U oba slučaja, revizori su dali uslovno mišljenje, što znači da su pronađene nepravilnosti.

Pravilnici su podzakonski akti kojima se precizno propisuje primena zakona, a donosi ih ministar finansija. Međutim, da bi pravilnik bio donet, Carinska uprava je prvo morala da pripremi predlog, što nije učinila za čak pet pravilnika. Ti akti su morali biti usvojeni do kraja 2013. i juna 2017. godine, u vreme ministara Borisa Lalovca i Zdravka Marića, ali je samo jedan od njih donet – i to tek 2024. godine, za vreme ministra Marka Primorca.

Tim pravilnicima uređuju se, između ostalog:

– način vođenja i čuvanja evidencije,

– sprovođenje bezbednosnih mera na radu,

– prava i obaveze carinika koji se šalju na rad u inostranstvo,

– učešće u međunarodnim projektima,

– vrste priznanja i postupak dodele novčanih nagrada.

Kako pravilnici nisu bili usvojeni u vreme kontrole (maj 2024), i dalje su se primenjivali stari propisi. Revizija je zato naložila Carinskoj upravi da što pre pripremi i donese nove pravilnike.

Nema podataka o besplatnoj podeli oduzete robe

Revizija je utvrdila i da Carinska uprava nije objavila podatke o tome ko je dobio robu oduzetu u prekršajnim postupcima.

Tokom 2024. godine, Povereništvo za besplatnu podelu robe, u čijoj nadležnosti je Carinska uprava, donelo je 43 odluke o besplatnoj podeli hrane, odeće, elektronske opreme, vozila i druge robe humanitarnim organizacijama, državnim institucijama, narodnim kuhinjama, bolnicama i javnim ustanovama. Međutim, te informacije nisu objavljene na sajtu Carinske uprave, pa je Revizija naložila da to odmah učine.

Prekovremeni rad i problemi s finansijama

Revizija je pronašla i nepravilnosti u evidenciji radnog vremena – 15 zaposlenih radilo je do 40 sati više od dozvoljenog godišnjeg limita od 250 sati, propisanog kolektivnim ugovorom za državne službenike.

Carinska uprava nije izradila ni obrazloženje finansijskog plana, niti je na sajtu objavila izmene i dopune plana i polugodišnji izveštaj o njegovom izvršenju.