Još dok je studirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Užičanin Predrag Simić (32), danas master agroekonomista na doktorskim studijama, planirao je da proizvodnju vodnjike, napitka od divljeg voća koji se pravi u selima u okolini Užica, pretvori iz hobija u posao.

Seća se da mu je deda u detinjstvu iz podruma donosio da pije takozvani „dedin sok“, ali sa dodatkom meda, jer vodnjika nema šećera u sebi, pa mu kao detetu nije bila dovoljno slatka.

Kasnije je dok je stanovao u Studentskom gradu donosio to piće kolegama kako bi lakše spremali ispite, ali i brže savladali mamurluk nakon studentskih vikend, žurki i izlazaka.

Foto: Nenad Blagojević

Od spontanog recepta do izvora zarade

Predrag je danas preduzetnik i već nekoliko godina proizvodi vodnjiku, „kraljicu imuniteta“, kako piše na njegovoj etiketi, i to u Bioski, u selu u kojem mu se nalazi dedovina.

Vodnjiku sam flašira i prodaje preko svog sajta, a do sada je stekao brojne stalne kupce širom Srbije, pa se cela količina od nekoliko hiljada litara rasproda pre kraja zime.

To je bezalkoholno piće koje se, pored zimnice tradicionalno proizvodi u seoskim domaćinstvima užičkog kraja i zlatiborskog regiona.

- Od malih nogu sam imao tu preduzetničku crtu, dok sam sa babom i dedom brao gljive lisičarke i prodavao ih. Kasnije sam kao student kolegama donosio vodnjiku, a kako je interesovanje za nju bilo sve veće, došao sam na ideju da počnem zvanično da je proizvodim - priča Predrag za Priče sa dušom.

Foto: Nenad Blagojević

U poslu mu pomaže porodica, roditelji, sestra i supruga, a najviše njegove dve bake koje su zadužene za branje i prebiranje voća, dok flaširanje i isporuku u Beogradu i Novom Sadu radi sam. Deo paketa šalje kurirskom službom.

- Vodnjika se pravi od sedam vrsta divljeg voća. To su: divlja jabuka, divlja kruška, trnjina, glog, dren, šipurak i kleka. Sve to se pomeša, ubaci u bure i nalije obavezno izvorskom vodom. Nema dodatog šećera, aditiva, konzervanasa, već samo lekovitih gorkih kiselina i materija koje divlje voće ispušta. Kada voće odleži određen period u buretu, sledi ceđenje i sipanje u flaše - kaže Predrag.

Šta je vodnjika?

Vodnjika je zimsko piće gorštaka, karakteristično za zimu, ali Predrag kaže da osvežava i leti.

Pravi se od početka jeseni do kraja zime, odnosno od oktobra do marta. Osim što je dobra za imunitet, naš narod veruje da vodnjika pomaže i kod smanjenja nivoa holesterola i šećera u krvi.

Foto: Nenad Blagojević

- Samim tim što je namenjeno da se pije zimi, ovo piće se koristi kao najbolja preventiva kod prehlade i gripa, odnosno za jačanje imuniteta. Ono obiluje vitaminima, naročito vitaminom C, puno je antioksidanasa, minerala i enzima, čisti krvne sudove, a pomaže čak i kod varenja hrane. Pošto nema šećera u sebi, dijabetičari obožavaju vodnjiku i baš dosta je piju.

Predrag je odrastao u Užicu, letnje raspuste je provodio u selu gde je od najranijih dana sa bakom i dekom učestvovao u proizvodnji vodnjike.

Danas mu baka Dobrinka koja živi u Bioski i baka Milojka iz predgrađa Užica pomažu u proizvodnji. Jedna bere plodove u šumi i po proplancima, a druga ih pere i razvrstava.

- Sve se bere u okolini Bioske i u susednim selima, u Tripkovi i Šljivovici. Pošto je reč o divljem, samoniklom voću, potrebno je otići na obronke planine i znati na kojim mestima ono raste. Naravno, baka ne može sve sama da obere, pa joj pomažu i komšinice koje angažujemo sezonski.

Foto: Nenad Blagojević

Proizvodnja i distribucija

Cena je simbolična i odgovara stanju na tržištu tokom svake sezone.

- Ova godina je bila teža od prethodnih, pa nećemo imati količina vodnjike kao prošle godine. Ali, biće dovoljno za stalne mušterije i za vaše čitaoce. Cenu nismo menjali, ostaće 600 dinara za litar vodnjike - iskren je Predrag.

Priprema traje od 45 do 60 dana. Iako na prvi pogled deluje da ovo piće nije tako poznato u narodu, Predrag me demantuje i kaže da prodaja nije problem, već priprema ovog napitka.

Pošto ne stiže sve voće u isto vreme, potrebno je brati ga redom i dodavati u burad, što iziskuje vreme.

Foto: Nenad Blagojević

- Nikad ne znamo koliko ćemo imati vodnjike za prodaju, jer zavisimo od klimatskih uslova. Divlje voće je pod otvorenim nebom, nije tretirano nikakvim pesticidima i samo se bori protiv prirodnih nepogoda. Od ovog posla mogu da živim sezonski, od jeseni do proleća, a onda radim drugi posao dok ne stigne nova sezona. Od viška divlje jabuke, koja je procentualno najviše zastupljena u vodnjiki, pravimo domaće sirće. Takođe imamo u ponudi i sirup od zove - priča Predrag za Priče sa dušom.

- Radimo rudarski posao, ne samo što prodajemo zdrav proizvod, već i edukujemo ljude da znaju šta kupuju. Vodnjika se uzima dnevno u dozama do dve čaše od po 200 ml, znači ukupno 400 ml i nakon toga ste mirni kada je reč o unošenju vitamina i zaštite od virusa. Može se piti ujutru, a može i uveče, kako kome odgovara - objašnjava Predrag, koji je ponosan na to što se napitak u njegovoj porodici pravi od 1907. godine, što se prenosi s kolena na koleno i što baš on danas hiljadama ljudi iz Srbije može da napravi vodnjiku po receptu dede Ostoje.