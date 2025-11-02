Slušaj vest

Sve veći broj poljoprivrednika, ali i povratnika iz inostranstva, u Srbiji odlučuje se da započne sopstveni biznis upravo kroz sadnju lešnika. Razlog je jednostavan, dobra klima i zemljište, rastuća potražnja na domaćem i stranom tržištu, kao i mogućnosti za izvoz čine ovu kulturu sve atraktivnijom.

Lešnik se često navodi kao jedna od najperspektivnijih biljaka za uzgoj, ali stručnjaci upozoravaju da nije reč o poslu koji donosi brzu zaradu. Ovaj biznis zahteva planiranje, ulaganje i najvažnije strpljenje.

Zarada je zagarantovana Foto: Youtube Printscreen

Srbija ima odlične uslove za uzgoj lešnika

Naša zemlja spada među one sa izuzetno povoljnim agroklimatskim uslovima za sadnju lešnika. Potražnja u Evropi, ali i širom sveta, iz godine u godinu raste, što dodatno podstiče proizvođače da se okrenu ovoj kulturi.

Oni koji se odluče da započnu proizvodnju lešnika obično su svesni da je u pitanju dugoročna investicija, stabla lešnika mogu rađati i po nekoliko decenija, pa se prvobitno ulaganje vremenom višestruko isplati.

Šta je potrebno za početak

Foto: Profimedia

Za podizanje zasada lešnika najčešće se koriste pobrane sadnice, a kvalitetna priprema zemljišta je ključna. To podrazumeva analizu zemljišta, pređubravanje i uvođenje sistema za navodnjavanje „kap po kap“.

Država Srbija poljoprivrednicima nudi različite subvencije i podsticaje, pa početnici u ovom poslu mogu da računaju i na institucionalnu podršku.

Kada stiže zarada?

Lešnik ne donosi brzu dobit, prvi ozbiljniji rod stiže posle 4 do 5 godina, dok puna rodnost može da se očekuje tek nakon šest ili više godina. Ipak, to čekanje se isplati, jer potražnja i izvoz konstantno rastu, a time i cena na tržištu.

Foto: Shutterstock

Prema procenama, u intenzivnoj proizvodnji prinos po hektaru može dostići do tri tone. Cena lešnika u Srbiji, prema poslednjim analizama, iznosi oko 7,5 evra po kilogramu (za lešnik u ljusci).

To znači da, ako proizvođač ima prinos od 1 tonu po hektaru, prihod može biti i oko 7.500 evra godišnje po hektaru. U punoj rodnosti, zarada može dostići i nekoliko hiljada evra po hektaru, zavisno od kvaliteta i tržišnih uslova.

Za koga je uzgoj lešnika pravi izbor

Ovaj posao je idealan za one koji imaju ili mogu da obezbede zemljište pogodno za sadnju lešnika i spremni su da ulože i sačekaju nekoliko godina do prvog profita. Takođe, važno je naglasiti da je u pitanju dugočni posao, ali ne onaj sa kratkoročnim profitom.