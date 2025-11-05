Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih britanskih maloprodajnih lanaca, Marks & Spencer (M&S), zabeležio je pad profita od više od 50 odsto u prvoj polovini poslovne godine, nakon ozbiljnog sajber napada koji je paralisao onlajn prodaju i poremetio distribuciju.

Prema zvaničnim podacima, profit pre oporezivanja iznosio je 184,1 milion funti, dok je u istom periodu prošle godine bio 413,1 milion funti. Hakerski incident, koji je trajao više od šest nedelja, naterao je kompaniju da obustavi internet prodaju odeće i kućnih potrepština, što je izazvalo ozbiljan pad prihoda.

Ukupna prodaja M&S-a u prvih šest meseci pala je za 0,6 odsto i iznosila 6,5 milijardi funti. Najteže je pogođen sektor odeće i kućnih proizvoda, sa padom od 16,4 odsto, dok je prodaja hrane porasla za 7,8 odsto.

Foto: Shutterstock

Izvršni direktor kompanije Stjuart Mečin priznao je da se M&S "sporije nego što bi želeo“ oporavlja od napada i da se potpuni povratak na redovno poslovanje očekuje tek na proleće.

- Šteta nije posledica manjka potražnje, već zastoja u sistemima. Potrošači su nas preplavili zahtevima, ali mi jednostavno nismo mogli da obradimo porudžbine - izjavio je Mečin.

Kompanija procenjuje da je šteta od sajber napada iznosila oko 324 miliona funti, ali je delimično ublažena zahvaljujući naplati 100 miliona funti iz osiguranja. Ipak, dodatni troškovi - poput 50 miliona funti za nove ekološke dažbine i osiguranje - dodatno su opteretili bilans.

Uprkos svemu, Marks & Spencer planira da uštedi oko 600 miliona funti u ovoj poslovnoj godini kako bi stabilizovao zaradu i zadržao rast.

Mečin je naglasio da se kompanija suočava sa "teškim periodom“, ali da veruje da će M&S iz krize izaći jači nego pre.