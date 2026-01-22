Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", stigle su 859.093 prijave građana.
Nekretnine
Najnoviji presek RGZ: Za upis bespravnih objekata stigle 859.093 prijave
Slušaj vest
Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i poslednjem preseku rađenom 20. januara u 19 časova, vidi se da odziv građana ne jenjava.
Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši