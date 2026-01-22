Slušaj vest

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ)  i poslednjem preseku rađenom 20. januara u 19 časova, vidi se da odziv građana ne jenjava.

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

