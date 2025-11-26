Slušaj vest

Marko Jurešić iz Busovače već godinama živi od onoga što mu šuma daje, a šumske plodove pretvorio je u svoj glavni izvor prihoda. Zovu ga “kraljem vrganja”, a on kaže da u šumi može da zaradi onoliko koliko želi, jer tamo radi po sopstvenim pravilima i tempom koji sam određuje. Za njega je šuma sloboda koju, kako ističe, ne bi imao ni u jednoj kancelariji.

- Ovde radim sa šumskim proizvodima. Može lepo da se zaradi. Samo ustaneš, budeš uporan i radiš. Meni ovo odgovara, i zaradim i uživam. Nema zagađenja, nema šefa… Berem i uživam. Ponesem nešto da pojedem i tako provedem čitav dan - priča Marko.

Ovaj način života omogućio mu je da izdržava porodicu sa četvoro dece, kupi tri automobila i izgradi kuću. Pre nego što se okrenuo šumi, živeo je kao podstanar i razmišljao o odlasku u inostranstvo.

- Razmišljao sam da idem u Nemačku kada nisam imao ništa. Bio sam podstanar. Ali onda sam počeo da berem i sada sam svoj gazda. Ustanem kada hoću, radim koliko hoću, odem kući kad hoću - kaže on.

Njegova priča pokazuje da šumski plodovi mogu biti ne samo dodatna zarada već i održiv način života za one koji su spremni da rade.

Kad je reč o zaradi, Marko svakodnevno bere borovnice i brusnice, a u špicu sezone sakupi i do 100 kilograma plodova, piše Dnevno.hr.

- Kada naberem 100 kilograma, to je oko 1.025 evra - objašnjava.

Posao jeste naporan i zbog bolova u leđima koristi analgetike, ali uvek iz šume izađe sa barem 10 do 15 kilograma. Susreti sa divljim životinjama nisu retkost, a često sreće i druge berače.

- Borovnice bere mnogo ljudi iz ovog mesta, pa i penzioneri. Imaju penziju, ali beru. Šta je njima ta penzija?! Daju za lekove, kupe ulje… A ovo ovde je džabe. Bereš koliko možeš, propasti će svakako - kaže Marko.

I pored toga, mnogo borovnica propadne jer nema dovoljno onih koji bi ih brali.

Umesto plastičnih kanti, Marko koristi sepet napravljen od leske, koji nosi na leđima.

- Lakše mi je da nosim sepet nego dve kante, jer se često spuštam niz strmine, pa se kante prevrnu, a vrganji završe u potoku - objašnjava.

Pored svežih plodova, Marko prodaje i kiseljene vrganje jer im je cena zimi znatno viša. Od zarađenog novca nedavno je kupio i kombi koji koristi i za odlazak u šumu.

- Nije nov, ali je dobro očuvan i može i u šumu - dodaje.

Markova filozofija je jednostavna, ko hoće da radi, u šumi će uvek imati posla. Veći deo godine provodi u prirodi, kada završi sezona borovnica, nastavlja sa brusanjem. Njegov primer pokazuje da se radom i upornošću može ostvariti sigurnost, zarada i sloboda, a sve to uz stalnu povezanost sa prirodom.