- Sada sam se sa gospodinom ministrom (Markom Đurićem) dogovorio o naznačajnijim političkim pitanjima, on me je ovlastio da u nastavku današnjeg dana sa Dubravkom Đedović, ministarkom energetike, dogovorim tehničke elemente ovog političkog dogovora", rekao je Sijarto na zajedničkoj konferenciji za medije, sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem.

Sijarto je dodao da "Srbija uvek može da računa na Mađarsku i da će učiniti sve što je u njihovoj mogućnosti da Srbija ima dovoljno energenata".

- Mi vas nećemo nikad ostaviti same. Sve što je u našoj moći, to ćemo iskoristiti kako bismo vam pomogli radi toga da imate bezbedno stabdevanje energijom. Dakle, o tim tehničkim detaljima ćemo se danas dogovoriti i obevestićemo vas - poručio je Sijarto.