Ariston grupa, globalni lider u industriji sistema za grejanje i hlađenje, nastavlja da značajno ojačava svoje prisustvo u Srbiji, donoseći inovacije, efikasnost i pouzdanost domaćinstvima širom zemlje. Kompanija posluje u Srbiji pod svojim glavnim brendom Ariston, kombinujući tradiciju italijanskog kvaliteta sa modernim tehnologijama koje poboljšavaju svakodnevni život.

Ariston nudi kompletan asortiman rešenja za grejanje vode, grejanje doma i klimatizaciju - od kompaktnih i ravnih bojlera, do kondenzacionih kotlova, toplotnih pumpi i klima uređaja. Mnogi od ovih proizvoda omogućavaju napredno upravljanje energijom i optimizaciju udobnosti u svakom trenutku. Svaki proizvod je kombinuje visok kvalitet, dugotrajne performanse i energetsku efikasnost, pružajući korisnicima mogućnost da uživaju u vrhunskom komforu uz manji uticaj na životnu sredinu.

Foto: Ariston grupa

„Energetska efikasnost u domaćinstvima je danas od velikog značaja, jer ne samo da smanjuje uticaj na životnu sredinu, već doprinosi i ekonomskoj održivosti. Kroz ulaganja u lokalnu proizvodnju, inovativna rešenja i digitalne tehnologije, Ariston grupa postavlja nove standarde u energetskoj efikasnosti i kvalitetu života. Srbija je tržište sa velikim potencijalom za nas i uvereni smo da ćemo zajedno nastaviti da gradimo održivu budućnost u kojoj svaki dom može biti udoban, topao i ekološki odgovoran”, izjavio je Giorgio Castrucci, Country Manager iz Ariston grupe.

Ariston grupa je u Srbiji prisutna od 2019. godine kada je otvorena fabrika komponenti u Svilajncu koja doprinosi lokalnom industrijskom razvoju. Od 2025. godine kompanija beleži dodatni rast - u julu je otvorena nova kancelarija u Beogradu, koja je sedište za srpsko tržište, ali i za druge zemlje Zapadnog Balkana, čime se ojačava regionalni uticaj. Osnovni strateški ciljevi su intenzivna prisutnost na tržištu, logistička efikasnost, približavanje kupcima i pružanje podrške tokom procesa prodaje.

U narednim nedeljama, u planu je otvaranje nove fabrike u Nišu, koja će postati jedan od najvažnijih proizvodnih pogona Grupe na globalnom nivou, što potvrđuje dugoročnu viziju i kontinuiranu posvećenost tržištu Srbije.