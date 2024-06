ZA OVAJ POSAO GAZDE NUDE PLATU I DO 150.000 DINARA: Mnogi misle da mogu da rade i bez škole, ali nije uvek baš tako

Poslednjih godina svedoci smo da se na skoro svakom trgovinskom objektu može pronaći natpis "potreban prodavac". Da je to jedno od najtraženijih zanimanja potvrđuju i podaci Infostuda. Za poziciju trgovac-prodavac, u poslednjih godinu dana, bilo je raspisano čak 6.311 oglasa na našem sajtu.

U maloprodajnim objektima, odnosno trgovinama robom široke potrošnje, prosečna zarada iznosi oko 70.000 dinara, dok je u specijalizovanim radnjama ona nešto veća.

U trgovinama je najmanje trgovaca

A kakav je ovo posao, šta on podrazumeva, otkud toliko česte fluktuacije radnika i zašto nije lako biti trgovac, za Infostud pričaju Sandra i Snežana, prodavačice u Beogradu.

Obe su se u trgovini našle jer im je bio potreban posao. Za razliku od nekih prošlih vremena, danas u trgovini rade ljudi svih obrazovnih profila, a najmanje je onih koji su prethodno završili trgovačku školu.

Skoro na svakom trgovinskom objektu može se videti ovakav natpis Sandra Nedeljković je i prodavac i zamenik poslovođe jednog inostranog modnog brenda. Trgovinom je počela da se bavi zato što joj je bio potreban posao.

- Prvo sam radila u jednoj sportskoj radnji, a onda sam pre dve i po godine prešla ovde zato što su mi ponudili bolje uslove. Procenila sam da ću imati i veću mogućnost da napredujem, što se ubrzo i desilo - kaže Sandra za Infostud, koja je u ovom poslu nešto više od dve godine.

foto: Beta/Lana Slivar Dominić

Za razliku od nje, Snežana je zaposlena u trgovini već dve decenije.

- Već 20 godina radim kao kasir, mada danas i nema striktne podele poslova u trgovinskim radnjama. Broj ljudi se stalno smanjuje i uvek je velika potražnja za radnicima. Zbog manjka ljudi radi se sve - od prijema robe, preko izlaganja artikala, promene cena, do rada na kasi. Nekada je ta podela bila striktnija, u poslednje vreme je nema - kaže Snežana.

Na "prvoj liniji odbrane"

Govoreći o prednostima i manama posla, naše sagovornice su gotovo jednoglasne: rad sa mušterijama ume da bude često naporan, a problem im je i radno vreme, odnosno to što su na poslu i vikendom.

- Nisu mi problem mušterije koliko radno vreme. Naše mušterije su uglavnom fine, znaju šta žele i retko kada se dešavaju neke neprijatnosti, ali to što radimo šest dana u nedelji i što je taj jedan slobodan dan uglavnom tokom radne nedelje je, prema mom mišljenju, velika mana - navodi Sandra koja radi u jednom od najposećenijih tržnih centara u Beogradu.

- Nije ovo fizički prenaporan posao, mada svakako nije ni lak, ali rad sa ljudima iscrpljuje. Istovremeno radite i sa novcem i sa mušterijama i to podrazumeva veliku odgovornost. Od trgovaca se, posebno kasira, očekuje da uvek budu ljubazni, nasmejani i raspoloženi, a često se nama žale nezadovoljni kupci, koji znaju i da preteraju - dodaje Snežana navodeći da su kasiri u radnjama zapravo „prva linija odbrane".

Ovde se učiš samokontroli A šta je lepša strana ovog posla?

- Nikada sebe nisam videla u poslu koji podrazumeva permanentan rad sa ljudima, ali trgovina me je naučila samokontroli, disciplini i socijalizovala me je. I to je zaista dobra strana ovog posla. A sve je još bolje ako je dobar kolektiv - ističe Sandra.

foto: Shutterstock

Kako navodi Miloš Turinski, PR Infostuda, u ovom sektoru godinama unazad postoji veliki stepen fluktuacije radne snage, a najčešći razlog je visina zarade.

- Prosečna mesečna zarada u oglasima za ovu poziciju bila je 66.900 dinara u poslednjih godinu dana, a kretala se u rasponu od minimalnih 40.000 dinara do maksimalno 150.000 dinara, koliko je ponudio jedan poslodavac za posao prodavca u salonu nameštaja.

