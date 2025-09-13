Slušaj vest

Penzioneri sa penzijom od 300 evra dobili su svega 20 evra više, dok su oni sa 500 evra dobili tek 32 evra povećanja. S obzirom na rast cena hrane i troškove režija, ova sredstva jedva pokrivaju hranu za jedan dan.

Tešku situaciju najbolje ilustruje primer A.K. iz Gospića, koja je zatražila pomoć Sindikata penzionera Hrvatske:

– Imam izuzetno malu porodičnu penziju od koje ne mogu da živim i plaćam račune. Živim sama u stanu koji se raspada, doslovno sam gladna, ali još uvek mogu da brinem o sebi. Postoji li dodatna finansijska pomoć za penzionere poput mene i kome da se obratim? – navodi A.K. u pismu portalu SUH-a.

Iz Sindikata penzionera savetuju da se obratite nadležnom Centru za socijalni rad, a ako ispunjavate uslove cenzusa prihoda i imovine, možete ostvariti:

Zajamčenu minimalnu naknadu - trenutno 197,60 evra (95% od osnovice od 208 evra) za starije ili radno nesposobne osobe

Naknadu za ugroženog potrošača energenata - pravo na električnu energiju za samce do 70 evra

Jednokratnu novčanu pomoć - do 1.327,23 evra godišnje za vanredne životne situacije, poput hitnih popravki stana ili troškova selidbe

Takođe, lokalne samouprave često nude dodatne oblike pomoći za penzionere, pa se preporučuje da se raspitate u svojoj opštini o dostupnim mogućnostima.