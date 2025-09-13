BAKA IZ HRVATSKE MOLI ZA NOVČANU POMOĆ: "Gladna sam, stan mi se raspada"! Od države dobila samo 70 evra
Penzioneri sa penzijom od 300 evra dobili su svega 20 evra više, dok su oni sa 500 evra dobili tek 32 evra povećanja. S obzirom na rast cena hrane i troškove režija, ova sredstva jedva pokrivaju hranu za jedan dan.
Tešku situaciju najbolje ilustruje primer A.K. iz Gospića, koja je zatražila pomoć Sindikata penzionera Hrvatske:
– Imam izuzetno malu porodičnu penziju od koje ne mogu da živim i plaćam račune. Živim sama u stanu koji se raspada, doslovno sam gladna, ali još uvek mogu da brinem o sebi. Postoji li dodatna finansijska pomoć za penzionere poput mene i kome da se obratim? – navodi A.K. u pismu portalu SUH-a.
Iz Sindikata penzionera savetuju da se obratite nadležnom Centru za socijalni rad, a ako ispunjavate uslove cenzusa prihoda i imovine, možete ostvariti:
- Zajamčenu minimalnu naknadu - trenutno 197,60 evra (95% od osnovice od 208 evra) za starije ili radno nesposobne osobe
- Naknadu za ugroženog potrošača energenata - pravo na električnu energiju za samce do 70 evra
- Jednokratnu novčanu pomoć - do 1.327,23 evra godišnje za vanredne životne situacije, poput hitnih popravki stana ili troškova selidbe
Takođe, lokalne samouprave često nude dodatne oblike pomoći za penzionere, pa se preporučuje da se raspitate u svojoj opštini o dostupnim mogućnostima.
BiznisKurir/Dnevno.hr