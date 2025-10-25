Slušaj vest

Gradsko veće u Kragujevcu usvojilo je Rešenje o utvrđivanju jediničnih cena za taksi prevoz u ovom gradu, u skladu sa zahtevom Ugovorne privredne taksi komore i sprovedenom anketom među registrovanim pružaocima usluga.

Prema novoj tarifi, start vožnje iznosi 180 dinara u dnevnoj i noćnoj vožnji, radnim i neradnim danima, uključujući praznike.

Cena pređenog kilometra iznosi 85 dinara u dnevnoj vožnji radnim danima, dok će u noćnoj vožnji, nedeljom i praznicima kilometar koštati 90 dinara.

(Kurir.rs/RINA)

