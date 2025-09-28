Slušaj vest

Prema novom cenovniku, start vožnje iznosiće 170 dinara, rekao je Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka.

– Cena vožnje po kilometru u prvoj zoni biće 80 dinara, a u drugoj 85 dinara. Ove cene važe od 1. novembra, svakoga dana od 22.00 do 6.00 sati ujutru, nedeljom i državnim praznicima. Cena čekanja po minutu iznosiće 13,3 dinara. Ovih cena se moraju pridržavati svi. Čačak ima sedam taksi udruženja i sva su prihvatila ovu odluku – kazao je Milić.

Milić je naglasio da je uz saglasnost svih taksi prevoznika doneta odluka da se broj taksi vozila u Čačku smanji sa postojećih 350 na 300.

– To će se raditi sukcesivno, odnosno, neće se ukidati taksi vozila, već će se njihov broj smanjivati kako taksisti budu odlazili u penziju. Prema normi, za Čačak, koji ima 106.000 stanovnika, predviđeno je da ima manje od 300 taksi vozila, ali je dogovoreno da taj broj ipak bude 300 – zaključio je Milić.