Ova platforma kompanijama, investitorima i finansijskim institucijama omogućava brz pristup relevantnim podacima, primerima i modelima izveštavanja.

Nova platforma na jednom mestu okuplja znanja, iskustva i praksu kompanija posvećenih transparentnosti, odgovornosti i dugoročnoj održivosti i time postaje konkretan alat za učenje, unapređenje prakse i donošenje utemeljenih poslovnih odluka.

- U toku je prikupljanje izveštaja kompanija, a ESG biblioteka zamišljena je kao baza znanja i prostor za razmenu primera dobre prakse. Želimo da kompanijama olakšamo prve korake u izveštavanju i pokažemo da transparentnost jača poverenje investitora, finansijskih institucija i javnosti - izjavio je Dušan Stokić, rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost u PKS.

On ističe da izveštavanje o održivosti više nije pitanje forme, već suštinski deo poslovne strategije koji kompanijama omogućava da blagovremeno prepoznaju rizike i prilike, efikasnije koriste resurse i dugoročno grade konkurentsku prednost.

Ova otvorena biblioteka objedinjuje dobrovoljne ESG i CSR izveštaje, izveštaje o napretku, kao i obavezne nefinansijske izveštaje i pruža jasan uvid u to kako kompanije upravljaju svojim uticajem na životnu sredinu, odnosima sa zaposlenima i lokalnom zajednicom, kao i na koji način sprovode dobro korporativno upravljanje i borbu protiv korupcije.

ESG biblioteka namenjena je investitorima, donosiocima odluka, finansijskim institucijama, istraživačima, akademskoj zajednici, kao i kompanijama koje već izveštavaju ili planiraju da započnu izveštavanje o održivosti.

Pretraga je jednostavna i može se vršiti po delatnosti, mestu poslovanja, veličini kompanije i temama izveštaja. Sve zainteresovane kompanije koje žele da postanu deo baze mogu da pošalju saglasnost za postavljanje nefinansijskog/izveštaja o održivom poslovanju, kao i sam izveštaj u PDF formatu na adresu: csr@pks.rs.