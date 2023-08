OVO SU NAJISPLATIVIJI BIZNISI U SRBIJI: Jedan donosi zaradu i do 6.000 € mesečno, a za neke vam treba samo 1.000 € da počnete

Mnogi razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa. Među popularnim idejama su kafana, balon za fudbal i kozmetički salon i mnoge druge.

Međutim, pre početka bilo kakvog biznisa neophodno je registrovati firmu u Agenciji za privredne registre. Ceo proces registrovanja firme može da košta i do 200 evra. Sa sređenim papirima, možete da krenete u biznis.

Najunosniji privatni poslovi

Zanati

Među najtaženijim poslovima u Srbiji svakako su zanati. Dobrog majstora je teško naći, a ukoliko se ljudima i posreći da ga pronađu, retko pitaju za cenu. Zanatlije i kvalifikovani radnici zarađuju kao i IT stručnjaci.

U vrhu najtraženijih poslova su u Srbiji spremači, radnici u proizvodnji, frizeri, kozmetičari, auto-mehaničari, brusači, bravari, strugari, varioci, moleri...

foto: Shutterstock

Zanat se peče godinama, međutim, danas je moguće pronaći kurseve kako bi se ubrzala procedura i brže krenulo na rad. Svakako je savet da najpre radite za drugog kako biste zanat dobro naučili, a potom da nabavite alat i počnete sami da zarađujete.

Samostalni majstori mesečno mogu zaraditi i od 4.000 do 6.000 evra.

Izdavanje splavova, vikendica, privatnih parkinga i hala

Mnogi bi danas krenuli u sopstveni biznis, neko sa 5.000 evra, neko sa 10.000, neko sa 20.000. Nekoliko je mogućnosti koje donose brz profit, a ne iziskuju velika ulaganja.

Usled pandemije, možemo reći da se javio novi biznis trend koji je opstao i po odlasku korone. Veliki broj ljudi se odlučio da svoje dane godišnjih odmora provede na obodima grada i u prirodi. Tako se na oglasima za iznajmljivanje pojavio veliki broj vikendica u blizini vode, kao i splavova. Trend je nastavljen, te su se ljudi jednostavno upustili u, pokazalo se, isplativ biznis. Za kupovinu vikendica i splavova potrebno je od 15.000 evra do nekoliko desetina hiljada.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Drugi predlog su privatni parkinzi, koji vlasnicima, usled velikog protoka ljudi na njima, garantuje solidnu mesečnu zaradu.

Treći predlog su skladišta i hale, koji se u novije vreme sve češće grade na praznim placevima ili njivama. Građani kažu da investiciju uspeju da vrate i za manje od dve godine, a zarada i brzina povrata uloženog novca često je razlog da mnogi posežu za kreditom kako bi gradili ovakve prostore, piše Blic.

Kafana ili kafić

Otvaranje kafane ili kafića nije tako neizvodljivo kao što deluje. Iako, naglašavaju vlasnici, posao ne cveta uvek, a veliki broj ovakvih mesta propada, zarada može da bude fina ako se ozbiljno bavite poslom.

Za početak će vam biti potreban lokal, radna dozvola, osiguranje i dozvola za točenje alkohola, kao i sanitarne knjižice za zaposlene. Sve ti "papiri" zajedno koštaju oko 200 evra. Za opremanje kafića najbolje je da potražite polovnu opremu. Kada uračunate sve troškove koji se nameću kako biste samo otvorili kafić, zbirna suma će biti najmanje 5.000 evra. Ukoliko budete mudri i vredno radite, možete debelo i da zaradite.

Biznis za žene

Žene su se odavno izborile za svoje mesto pod suncem i osećaju se odlično u svim oblastima života. U današnje vreme žene su dokazale da su jednako uspešne u biznis svetu kao i njihove jače polovine.

Donosimo vam nekoliko ideja za uspešan biznis.

Kozmetičarka

Industrija lepote je jedna od najstarijih jer su žene oduvek težile da što više istaknu svoju prirodnu lepotu.

Kako mnoge ne žale novca za to, ovde se može dobro zaraditi, a bez velikih ulaganja. Ko se bavi pružanjem usluga manikira i pedikira može da zaradi platu i do 200.000 dinara. Ovim poslovima se uglavnom bave žene, u salonima ili kod kuće. Oprema i kursevi jesu izdatak, ali i pored toga ostaje dobra "čista" zarada jer se u ovoj industriji stalno pronalaze nove tehnike i tretmani koji dosta koštaju.

U zavisnosti od usluge koju želite, manikir se negde naplaćuje od 1.500 do 3.500 dinara, a estetski pedikir od 2.100 do 3.700 dinara. Pored osnovnog paketa, svaki dodatni zahtev se naplaćuje. Mnogi saloni nude i usluge medicinskog pedikira koji ide i do 4.200 dinara, ali cene opet dosta variraju.

foto: Shutterstock

Frizerka

Ništa manju zaradu ne donosi ni frizeraj, a posla uvek ima. Ulaganja nisu velika, a plate se kreću od 60.000 dinara, koliko dobija početnik, do 120.000 dinara. Negde su plate frizera i 160.000 dinara, a ako ste sam svoj gazda, možete da zaradite i mnogo više. U novije vreme ova industrija je razvila brojne tretmane za negu kose, što se prilično naplaćuje i to je dodatni prihod i za radnike u salonima i za vlasnike.

U jednom renomiranom prestoničkom frizerskom salonu čiji je cenovnik dostupan na njihovoj internet stranici, mogu se videti cene nekih usluga i na taj način dobiti predstava o zaradi. Bojenje kose ili preliv se za srednju dužinu kose naplaćuje 4.299, a za dugu 3.899 dinara, "ekstraduga" kosa 4.799 dnara. U drugom salonu, usluga "skidanja tamne boje i prelazak u svetliju", odnosno "kompletna korekcija boje" ide od 17.000 dinara pa naviše.

Klasične usluge poput ženskog šišanja zavise od dužine kose, pa tako, na primer, za kratku kosu žensko šišanje minimalno košta 600–700 dinara, dok se feniranje posebno naplaćuje od 900 dinara pa naviše.

Ketering

Ako ste odlučili da od pravljenja torti ili nekih drugih poslastica napravite svoj biznis, na pravom ste putu. Za pokretanje ovog posla neće vam biti potrebno mnogo početnih ulaganja. Uz dobar kvalitet i poštovanje rokova isporuke, vrlo brzo možete postići mnogo.

Bez obzira na ekonomsku situaciju, ljudi svakodnevno organizuju različita dešavanja kao što su npr. rođendani, slave, svadbe, krštenja i slično, a poslastice su nešto što krasi jedan takav događaj i svakako neizostavan deo proslave.

foto: Shutterstock

Za sam početak, napravite nekoliko poslastica koje su malo drugačije od onog što se trenutno nudi na tržištu. Napravite dobre fotografije, kreirajte profile na društvenim mrežama sa postavljenim fotografijama, poklon-bonovima ili popustima kako biste na samom početku privukli pažnju potencijalnih kupaca, piše Epreduzetnik.

Zarada od društvenih mreža

Ukoliko ste vi osoba koja dosta vremena provodi na društvenim mrežama, eto prilike za zaradu. Influenserski marketing postao je jedan od najpopularnijih i najefikasnijih oblika onlajn-marketinga.

Kurseve za društvene mreže požete pronaći po pristupačnim cenama, a obuka može trajati od nekoliko dana do nekoliko meseci. Dakle, ulaganja nisu velika, a zarada je odlična za kratko radno vreme. Poslednjih nekoliko godina popularnost influensera je u porastu. Njihova uloga sve je značajnija u marketinško-prodajnom smislu, a društveni uticaj sve veći.

Ideje za posao od kuće

U današnjem digitalnom svetu, u kome nam tehnologija pruža veću fleksibilnost u tome kako i gde radimo, mala kućna preduzeća dolaze u različitim oblicima.

Dakle, koje su najbolje ideje za biznis od kuće?

foto: Profimedia

Kreiranje aplikacija

Ako imate ideju za aplikaciju za pametne telefone koja život čini jednostavnijim ili ugodnijim, postati kreator ili programer aplikacija može biti idealno zanimanje.

Da biste započeli ovaj posao, verovatno ćete morati da obezbedite sredstva za razvoj aplikacije. Kao kreator aplikacija, možete da zaradite novac putem oglasa, kupovina u aplikaciji ili putem marketinga kada vaša aplikacija bude objavljena.

Copywriter

Copywriteri su vešti i ubedljivi pisci koji pišu marketinške promocije i reklamne kampanje. Iako možete da steknete diplomu iz biznisa i marketinga da biste postali Copywriter, mnogi autori tekstova pohađali su onlajn-kurseve i postali vešti u pisanju.

Započnite šnajderski posao

Ako imate dara za kreiranje garderobe, možete nabaviti mašine za šivenje, bilo polovne ili nove. Sve više ljudi se vraća starim zanatima, a šnajderi i krojači su nekada bili jako cenjeni. U poslednje vreme, ručno pravljena garderoba je veoma tražena, prema tome, možda vaš biznis može da krene u ovom smeru.

foto: Profimedia

Kupujte proizvode na veliko i prodajte ih onlajn

Mnoga preduzeća se fokusiraju na jednostavan koncept uvoza proizvoda na veliko i njihove prodaje na malo, uz priličnu zaradu.

Možda ste nedavno putovali u inostranstvo i naišli na jedinstvene proizvode koji nisu lako dostupni na vašem tržištu, ali za koje imate osećaj da će biti hit na našem tržištu. U svakom slučaju, ako su ovi proizvodi relativno laki za skladištenje i isporuku, mogu vam doneti dodatni profit, bez imalo muke.

Možete čak u početku da koristite svoj dom kao izložbeni prostor ili mesto gde ćete prodavati robu, što vam daje mogućnost da se proširite dodatnim skladišnim prostorom i zaposlenima dok gradite svoj biznis i dok prodaja ne počne da raste, piše Lespetits.

Negovanje pasa

Pokušajte da ponudite usluge šišanja pasa ako imate prostora u svom domu da postavite svu potrebnu aparaturu. Ovo je veoma traženo zanimanje i dosta vlasnika kućnih ljubimaca se opredeljuje da svoje pse doteruje, kupa i šiša u specijalizovanim salonima za pse.

Sa druge strane možete prodavati proizvode za negu pasa ili otvoriti salon za kućne ljubimce. Bilo šta da odlučite nećete napraviti grešku jer je profit skoro zagarantovan.

Koji biznis započeti sa 1.000 evra?

Kako pokrenuti posao s hiljadu evra? Ovo pitanje i razmišljanje sigurno je sastavni deo svakodnevice mnogih u Srbiji.

Proizvodnja sapuna od eteričnih ulja

Za pokretanje proizvodnje sapuna treba vam oko 500 evra, savetuje sajt nNvipočetak. Kalupi, šporet, posude za pripremanje sapuna i digitalna vaga – jedina su oprema. Dodatni troškovi su jedino registrovanje pravnog lica, a proizvode možete prodavati i firmama i građanima.

Biznis pakovanja poklona

Za pokretanje delatnosti neophodan je prostor od minimum 3 kvadrata, koji može biti samostalan ili u okviru nekog većeg prostora (u tržnom centru, deo lokala koji se bavi prodajom neke druge robe, ulični kiosk), radni sto, više vrsta makaza (obične, nazubljene), ukrasni papiri, trake, mašne, više vrsta ukrasnih kutija i fiskalna kasa... Ulaganja su oko 1.000 evra.

Potreban je smisao za estetiku, poželjno je prethodno iskustvo i kursevi za aranžiranje, a registrujete se kao preduzetnik.

Čuvanje ljubimaca

Za pokretanje delatnosti potreban je prostor od oko 30 kvadrata ako se planira stacionarno čuvanje. Kućni ljubimci se mogu čuvati i u sopstvenom stanu, kući ili dvorištu. Pored čuvanja, moguće je pružati usluge šetanja ljubimaca, odvođenja kod veterinara i dr.

foto: Shutterstock

Treba vam samo oko 200 evra, ali postoje i dodatni troškovi. Mesečni zakup objekta, kao i mesečne obaveze prema državi vezano za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, nezaposlenost, za vlasnika i zaposlene radnike.

Ulaganje u poljoprivredu

Ulaganje u proizvodnju kamilice na hektaru iznosi 700 evra, heljde hiljadu, žalfije 1.200, a belog sleza 1.300 evra.

Uzgajanje blitve

Bez plastenika za ovaj posao potrebno je oko 1.000 evra za sistem navodnjavanja kap po kap. Tu je još trošak za đubrivo i zaštitna sredstva od oko 800 evra, ali za celu godinu. Kesica semena blitve košta od 20 do 30 dinara. Ako ima 10 semenki u kesici, potrebno je oko 100, što je oko 2.000 do 3.000 dinara. Na 10 ari, a to je 100 puta 10 metara, može da se poseje blitva ili neki drugi zeleniš u 17 redova na razmaku od 20 centimetara. Sadnja već može da počne u martu i ne mora ponovo da se sadi sledeće godine jer je dvogodišnja biljka, piše Klik do posla.

Računovodstvena agencija

Kod otvaranja ove firme trošak za iznajmljivanje prostora se može izbeći jer se taj posao može obavljati i u stanu. Jedini alat za rad je računar, koji košta oko 500 evra, uz obavezan štampač, koji može da se kupi po ceni od 50 do 100 evra. Uz to treba računati i na trošak za neki od postojećih računovodstvenih programa, koji košta od 1.000 do 2.000 evra. Tome treba dodati još trošak za papir i internet, što na mesečnom nivou košta oko 50 evra.

Ulaganje u poljoprivredu

U proizvodnju bosiljka na hektaru potrebno je uložiti 1.100 evra, a višerodnih malina na 100 kvadratnih metara oko 1.500 evra.

Plastenička proizvodnja povrća bi se mogla pokrenuti sa 2.000 evra.

Kurir.rs/B92