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Vlasnik kompanije Chromos boje i lakovi, Kansai Helios grupa, objavila je u četvrtak da će početi postepeno da premešta proizvodne aktivnosti iz Chromos boja i lakova na proizvodne lokacije u Sloveniji i Srbiji, kao i da će u narednim godinama postepeno ugasiti proizvodnju na zagrebačkoj lokaciji.

Kako je navedeno u saopštenju Kansai Heliosa, reč je o strateškoj reorganizaciji proizvodne mreže u jadranskom regionu, sa ciljem uspostavljanja fokusiranije, efikasnije i dugoročno održive organizacione strukture.

Zašto sele proizvodnju kod nas?

Ova odluka je, dodali su, doneta nakon što je kontinuirani rast poslovanja grupe u regionu povećao složenost proizvodne mreže i smanjio operativnu prilagodljivost, zbog čega su pristupili usklađivanju proizvodnje, tehnologije, kao i istraživanja i razvoja unutar mreže.

„Proizvodne aktivnosti koje se trenutno odvijaju u kompaniji Chromos boje i lakovi u Zagrebu postepeno će biti premeštene na postojeće proizvodne lokacije Kansai Heliosa u Sloveniji i Srbiji, što će rezultirati postepenim prestankom proizvodnje na zagrebačkoj lokaciji“, izričito je navedeno u saopštenju.

Pritom, за Kansai Helios hrvatsko tržište je i dalje od strateške važnosti, pa će nastaviti da ga snabdeva kao specijalizovana trgovačka kompanija koja nudi celokupan asortiman sopstvenih proizvoda.

Proces u više faza i uticaj na zaposlene

Premeštanje proizvodnje odvijaće se u više faza tokom narednih godina.

„Kansai Helios otvoreno priznaje da ova reorganizacija ima konkretan i direktan uticaj na zaposlene u Zagrebu i prepoznaje neizvesnost koju može da uzrokuje. U potpunosti poštujući lojalnost i stručnost svojih zaposlenih u Hrvatskoj, Grupa je snažno posvećena odgovornom, pažljivom i transparentnom upravljanju ovom tranzicijom“, stoji u saopštenju.

Kako su istakli, „sve mere sprovodiće se u potpunosti u skladu sa važećim lokalnim radno-pravnim i zakonskim propisima i biće popraćene individualnim razgovorima sa pogođenim zaposlenima“, koji su informisani o procesu premeštanja proizvodnje već u njegovoj ranoj fazi.

„Važno je razumeti da odluka o postepenom prestanku proizvodnje u Zagrebu nije posledica dosadašnjeg učinka niti posvećenosti timova u Chromosu. Ona proizilazi iz sveobuhvatne procene proizvodne mreže Grupe, uključujući faktore poput skalabilnosti i načina na koji možemo optimalno da uskladimo kapacitete na nivou regiona”, navode se u saopštenju reči Gorana Doleneca, direktora kompanija Chromos boje i lakovi i Kansai Helios Croatia.